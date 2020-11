La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) resolvió levantar las ocupaciones en diez centros educativos tras pautar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) una instancia de diálogo el viernes con las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El titular del Ministerio Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, destacó en una rueda de prensa que, tras la gestión de la Dirección Nacional de Trabajo, la federación comenzó la desocupación de los centros educativos y accedió a entablar un nuevo diálogo en los próximos días. “Acá ha habido un trabajo, como habíamos dicho que iba a ser: ante situaciones de ocupación en primer lugar actúa el Ministerio de Trabajo y busca una salida de diálogo”, destacó Mieres, y agregó que, en caso de que no se hubiera avanzado por esa vía, correspondía que el Ministerio del Interior actuara, como prevé la norma, “pero no fue necesario y me parece que es una señal positiva”.

Ayer fue la primera instancia de un paro nacional de 48 horas, con ocupaciones en diez centros educativos, en Montevideo, Canelones, Colonia, San José y Rocha. De tarde, los representantes de Fenapes destacaron el compromiso del MTSS de concretar un ámbito de diálogo el viernes, por lo cual la federación, “en una clara línea de diálogo y de buscar entendimiento”, comenzó a desocupar los centros educativos.

Uno de los reclamos de Fenapes era la instalación de un ámbito de negociación colectiva, algo que “infructuosamente” han intentado con el Codicen y con el Consejo de Educación Secundaria (CES), explicó José Olivera, presidente de Fenapes. Olivera criticó a las autoridades de secundaria y ANEP por la falta de diálogo, dado que, según dijo, desde setiembre se ha “insistido” en “sentarse en los ámbitos de negociación colectiva”, pero no han tenido respuestas. “Por eso llegamos a esta situación de producción de conflicto, al paro de 48 horas con ocupaciones”.

Además, Olivera mencionó que el lunes la directora general del Consejo de Educación Secundaria, Jenifer Cherro, expresó “muy claramente” que hay un “mandato expreso del Codicen de generar economías en los distintos organismos que componen ANEP”, y adelantó que se reducirán 211 grupos en el turno diurno en 2021. “Lamentablemente, el Codicen no reconoce que esta situación va a generar, sin dudas, superpoblación, y empeorar las condiciones de estudio y trabajo a partir del próximo año”, explicó Olivera.

“Hay un cambio de criterio en la proyección de los grupos. En los últimos años se venía con una política educativa de reducir la cantidad de estudiantes por grupo en el entorno de 25 estudiantes en ciclo básico, 27 en bachillerato. Esa línea de política educativa se rompe y se pasa a hablar de hasta 30, 32 en ciclo básico y de 32 en bachillerato. Incluso en los nocturnos se habla de un número por encima de los 40 estudiantes por grupo”, expresó.

Fenapes emitió un comunicado el lunes en el que se advierte que los “recortes” implican “una pérdida de 43.000 horas docentes para el año lectivo 2021”, se “impone la virtualidad como modalidad pedagógica; reducen a la mitad las horas de coordinación” y de los cargos de profesores orientadores pedagógicos. Además, se disminuyen las horas de coro, entre otras medidas.

Por su parte, la secretaria general de Fenapes, Alejandra Vespa, cuestionó las declaraciones del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien dijo el lunes que “es una pena” que los sindicatos tengan “una sola idea siempre” para manifestarse y sea suspender las clases, y del presidente del Codicen, Robert Silva, que dijo que las ocupaciones vulneran el derecho al estudio y trabajo. Ante esto, Vespa respondió: “Nos da mucha pena que quienes deberían dirigir en este país el destino de la educación solamente piensen en el ahorro, el ajuste y los recortes para cumplir con determinadas metas fiscales y no en lo que verdaderamente nos preocupa a todos: el destino de los estudiantes y el futuro de la educación en Uruguay”.

“No es un tema unipersonal de Robert Silva”

En tanto, Silva dijo en una rueda de prensa que se exhorta “a los padres y estudiantes a que concurran a las UTU y liceos, porque siempre hay docentes que los van a estar esperando para que puedan estudiar, máxime en estas situaciones de escasa presencialidad”.

Sobre el reclamo de la falta de diálogo, Silva dijo: “Acá no es un tema unipersonal de Robert Silva, acá hay un consejo directivo y un consejo de educación que trabajan con una apertura y con un diálogo permanente. Fíjense que secundaria el lunes estuvo cuatro horas dialogando con Fenapes y ha tenido varios encuentros, incluso en el Codicen”, afirmó.

Silva dijo que si la Coordinadora de Sindicatos de la Educación solicita una entrevista, “tiene la entrevista”, y afirmó que siempre ha sido así. “Decir que no tenemos una actitud dialoguista es, por lo menos, no considerar los hechos como se han desarrollado últimamente”, dijo, y agregó que esa actitud siempre se ha mantenido, pero se trata de un “organismo de gobierno”, que debe “tomar decisiones”.