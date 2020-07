65% de las personas de entre 15 y 60 años conocen algún otro idioma aparte del español, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) para la población que vive en localidades de más de 5.000 habitantes. La encuesta fue producto de un convenio con Uruguay XXI, y permitió tener una “línea de base” sobre el conocimiento de idiomas aparte del español por parte de quienes viven en Uruguay. El idioma extranjero más conocido por los uruguayos es el inglés (56% de los encuestados declaró saber el idioma), lo sigue el portugués (29,7%) y más abajo y muy cerca uno del otro el italiano (9,6%) y el francés (9,3%); en tanto, el conocimiento de alemán es mucho menor (1,6%) entre la población uruguaya. Otros idiomas que aparecieron en la encuesta, aunque en porcentajes marginales, fueron el japonés (0,6%), el hebreo (0,4%) y el mandarín (0,2%).

Del total de la población, 34% dijo no saber idiomas aparte del español, 35% respondió que tiene conocimientos de uno, 21% de dos y 9,4% declaró tener conocimiento de tres o más idiomas extranjeros. Según los datos recogidos a través de una encuesta a 4.029 personas entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, el conocimiento de idiomas extranjeros se asocia con el ingreso de los hogares, con el nivel educativo y la edad de las personas. Por ejemplo, según el nivel socioeconómico, 45% de las personas del primer quintil declara no saber ningún otro idioma aparte del español, cifra que se reduce al 16,2% entre quienes pertenecen al último quintil de ingresos.

Por nivel educativo, 76% de quienes no terminaron primaria no conocen idiomas extranjeros, mientras que entre quienes terminaron estudios universitarios ese porcentaje baja a 10. El salto parece estar marcado a partir del ciclo básico completo, cuando 70% responde saber algún idioma aparte del español.

Por sexo no se generan mayores diferencias: entre las mujeres 67% tiene conocimientos de otros idiomas y entre los varones 65%.

Al analizar el tema según la edad, la encuesta encontró que el tramo etáreo con más conocimiento de otros idiomas aparte del español es entre 15 y 19 años, entre quienes 84% conocen al menos uno. En el otro extremo, el tramo en el que menos conocimiento hay de otros idiomas es el de personas de entre 50 y 60 años, entre las que 46% declara no saber otro idioma aparte del español. No obstante, la proporción de personas con conocimiento de más de dos idiomas aumenta con la edad.

El INE también cruzó información respecto a la media de ingresos y el conocimiento de un idioma, y determinó que el idioma asociado a mayores ingresos es el alemán (entre quienes tienen conocimiento fluido el ingreso medio es de 56.725 pesos), luego el francés (el ingreso medio de quienes tienen conocimiento fluido de ese idioma es de 45.805 pesos) y en tercer lugar el inglés (con un ingreso medio de 40.000 pesos entre quienes tienen conocimiento fluido).

El inglés

El inglés es el idioma más extendido en el Uruguay urbano, aunque de ese 56% de uruguayos que dice conocer el idioma, poco más de la mitad dice que su manejo es moderado y fluido. Por ejemplo, 58% de esos que declararon conocer la lengua dice que lo comprende moderada y fluidamente, 56% lee textos en inglés en ese mismo nivel, 47% escribe en inglés moderada y fluidamente y 38% lo habla también de esa manera.

No obstante, sólo 13,6% de los uruguayos tiene un certificado oficial de aprendizaje del inglés, un 24% entre los que dijeron que sabían el idioma. Entre quienes tienen, el más popular es el First Certificate in English.

81% respondió que adquirió los conocimientos en inglés en la educación formal, y en segundo lugar, con 40%, en centros de estudio de idiomas. Sin embargo, la fuente de conocimiento que se relaciona con mejor nivel de manejo de inglés es la experiencia de vida en el extranjero.

Al analizar el conocimiento de inglés por nivel socioeconómico, las diferencias van desde 43% que sabe el idioma en el primer quintil hasta 78% en el último quintil. Por edad, mientras 79% de quienes tienen entre 15 y 19 años tiene conocimientos de inglés, la proporción baja a 38% entre quienes tienen entre 50 y 60 años. Según el nivel educativo, entre quienes no terminaron la escuela sólo 23,8% dice conocer el inglés, mientras que la estimación supera el 50% entre quienes tienen ciclo básico completo y llega a 90% entre quienes terminaron algún estudio universitario.

Por departamentos, el conocimiento del inglés está más extendido en Montevideo y luego en Paysandú y Río Negro; Cerro Largo, Rivera y Rocha son los departamentos con menor conocimiento del idioma.

Cerca de 40% de las personas que saben inglés lo usa para trabajar o estudiar, y cerca del 80% lo usa en actividades de entretenimiento.

Portugués

El portugués es el segundo idioma más conocido en Uruguay (29,7% respondió que tenía conocimientos).

Es una lengua en la que no se marcan tanto las diferencias por nivel socioeconómico (en el quintil de menores ingresos el dato de quienes tienen conocimiento baja a 23% mientras que en el de mayores ingresos crece pero a 41%), y su conocimiento está asociado a la frontera con Brasil. Artigas, Rivera y Cerro Largo son los departamentos con mayor conocimiento del idioma, y según la encuesta, cuando se indaga por la forma en que las personas lo adquirieron, 18% respondió que lo adquirió por vivir, haber vivido o frecuentar la frontera. Sólo 2% de los uruguayos tienen alguna certificación oficial de conocimiento de portugués, es decir, 7,5% de quienes declararon tener conocimientos.