Las sesiones en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) son virtuales desde el inicio de la emergencia sanitaria, y en las últimas tres participaron los nuevos directores en representación de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Javier Lasida y Guillermo Fossati.

Desde que asumieron, el 6 de julio, uno de los temas en el orden del día es la conveniencia de realizar el informe Aristas Primaria 2020, algo que la anterior directiva había postergado para 2021, tal como informó Búsqueda.

El 22 de junio, con tres votos a favor (de los entonces representantes de ANEP, Limber Santos y Marcelo Ubal, y de Alejandro Maiche, designado por la Universidad de la República) y la abstención de la presidenta, Alex Mazzei, el Ineed consideró que la presencia de la crisis sanitaria generaba la “incomparabilidad de los resultados de un eventual Aristas en 2020” con la serie anterior de 2017. Aristas Primaria evalúa los aprendizajes en lengua y matemática en niños de tercer y sexto año, y está previsto que la prueba se haga cada tres años.

Al postergarse se evaluó la necesidad de “aportes específicos en cuanto a la comprensión del impacto de la crisis sanitaria y la no presencialidad”, por lo que se optó por hacer un informe con base en un estudio piloto que se hizo en grupos de primaria en noviembre de 2019, que compararía los aprendizajes y sus condicionantes antes y después de la pandemia (Aristas Covid-19). También se mencionaba la incertidumbre sobre la vuelta a la presencialidad en el sistema educativo y las limitaciones presupuestales del instituto.

En aquella oportunidad Mazzei dijo estar a favor de mantener el Aristas Primaria en el entendido de que los informes buscan “instalar continuidad y construir una secuencia de datos”, y considerando la opinión de investigadores internacionales consultados que expresaron la importancia de darle “continuidad al cronograma”. Según fundamentó la presidenta, “la existencia de una crisis, sea esta sanitaria o de otra índole, no impide la comparabilidad de los resultados; por el contrario, la comparación ayuda a comprender los efectos de la crisis en los aprendizajes y brinda información para superarlos”, y añadió que el equipo técnico del instituto aseguraba la continuidad de la serie.

Sí, se hace

En la sesión de este lunes la discusión se reeditó, ahora con distintas mayorías. Fossati presentó un documento y argumentó que es “válido y deseable llevar adelante Aristas Primaria 2020”, y aunque reconoció que existen “limitaciones”, señaló que se obtendría “información muy rica” de la comparación, ya que el informe estaría elaborado “con el mismo diseño muestral”. Además, argumentó que por las “restricciones presupuestarias” no se puede hacer Aristas 2020 y Aristas Covid-19, y se inclinó por el primero. “No se puede subestimar todo lo que se puede obtener en la comparación al interior de la muestra de 2020”, señaló.

Mazzei advirtió que en ese caso habría “situaciones bien diferentes en la muestra” por la frecuencia con que van a la escuela y la conexión en las casas, y esto puede ser un inconveniente “para buscar una muestra que pueda ser equivalente”, ante lo que Fossati respondió que se puede recoger esa información con ajustes a los cuestionarios.

Maiche apuntó que este año “obviamente no se va a cumplir con todo el programa”, y se preguntó si se sacarían ítems en la evaluación. “¿Cómo vamos a convencer de que los datos que surjan son comparables con 2017? ¿Quién va a creer que una medición con el mismo instrumento, en una situación totalmente extraña, es comparable con aquella situación?”, cuestionó, y mencionó como ejemplo que la OCDE resolvió aplazar la aplicación de las pruebas PISA, que serían en 2021 para 2022, debido a la pandemia.

La directora del Área Técnica del instituto, Carmen Haretche, apuntó que la cobertura curricular es algo que se mide en Aristas consultando a los docentes, pero que este año se podría, además, recoger información sobre los planes de retorno a la presencialidad de las escuelas o del uso de las plataformas de Plan Ceibal para tomar en cuenta la variable. Maiche, no obstante, respondió que los resultados de desempeños en las pruebas “no se recalibran con los datos de oportunidades de aprendizajes”.

También intervino la directora de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas, Vivian Reigosa, quien opinó sobre la riqueza de hacer Aristas 2020 y dijo que era comparable con la versión anterior, aunque haya que hacer recaudos. “Son situaciones diferentes las que han transcurrido, y hay que tener sumo cuidado para achacar o pensar que todo lo que encontremos de diferente es contribución del estado de emergencia”, afirmó.

Fossati coincidió con Reigosa en que no se podrán buscar explicaciones en la comparación, pero reivindicó que el informe dará “una fotografía de la situación en la que estamos”, mientras que Lasida añadió que para la ANEP es importante contar con la evaluación para “diseñar las intervenciones y respuestas más precisas a los efectos del impacto del covid, sabiendo que los impactos no están precisamente medidos. La preocupación de la política educativa es mejorar el servicio educativo, no hacer el estudio académico de mirar cómo incidió una variable u otra”.

Maiche se preguntó “qué pensarán las maestras de hacer una evaluación más este año”, ya que en agosto y diciembre habrá evaluaciones formativas y sumativas de la ANEP, y dijo que será “muy difícil de convencer a un ciudadano de a pie de que detrás de esta fuerte insistencia por hacer Aristas 2020 no hay un componente de fijar un punto de partida de una nueva administración que evidentemente va a poder mostrar gráficas ascendentes en las próximas series, aunque eso no va a querer decir que las cosas mejoraron”. “Sería mucho más desafiante como ANEP que los mandatara a decir ‘vamos a tomar un punto de partida que nos desafíe’, porque mejorar esto es nada, es estar dispuesto a navegar de la misma manera como se viene navegando; en eso estuve en desacuerdo en la anterior administración y voy a seguir estando en desacuerdo”, opinó.

En busca de fondos

Tras la larga discusión se aprobó, con los votos a favor de Fossati y Lasida, en contra de Maiche y la abstención de Mazzei, hacer el informe Aristas Primaria 2020 condicionando la resolución a la evolución de la pandemia y a encontrar los recursos, ya que los directores advirtieron por la falta de fondos en el Ineed: para el resto del año quedan siete millones de pesos y el estudio costaría unos 12 millones, señalaron.

En este punto Mazzei planteó su preocupación por “generar una transición más rápida. Tiene que haber alguien al frente del instituto que pueda acompañar y seguir, y tener sus vínculos. A mí nadie me lo manifestó, pero vaya a saber si no quieren en el instituto cortar una serie de programas”, dijo, y luego insistió: “Hay cosas que se necesitan resolver que yo no puedo; entre otras cosas, el presupuesto”.