Lidia Neira asumió su cargo como prosecretaria del Consejo de Educación Secundaria (CES) el 8 de mayo y el 16 de julio presentó su renuncia. la diaria accedió a la carta que Neira presentó al CES, en la que afirma que al comienzo la relación con Jenifer Cherro, directora general del consejo, era “cordial” y agrega que compartían “una misma mirada” con respecto a “las debilidades” que percibían. Neira resalta que luego “la relación comenzó a deteriorarse, tanto que ya no existe diálogo alguno entre nosotras”.

En su renuncia Neira señala que la naturaleza de su cargo requiere “la confianza de la directora la cual ha manifestado que ha retirado” y por eso pidió el traslado a su cargo original. De todas formas, la ex prosecretaria remarcó que desde el inicio de la gestión están “muy exigidos” por la situación de pandemia, “teniendo en cuenta que éramos responsables nada menos [que] de garantizar como Estado una máxima de rango constitucional, la salud de nuestros alumnos y funcionarios”.

Consultada por la diaria sobre los motivos de la renuncia de Neira, Cherro dijo que no tenía comentarios para hacer. “Yo no voy a responder, el problema es de ella, no es mío. Soy la directora general de Secundaria y con esa estatura moral me voy a comportar”. En la resolución en que se acepta la renuncia de Neira se “agradece” sus servicios prestados al frente de la Prosecretaría.

Asimismo, comentó que “en los próximos días” el CES va a decidir quién asume el cargo y aclaró que “el consejo decide este cargo porque los cargos importantes son directora general, consejeros y secretario general. El de prosecretario es un cargo administrativo que realiza tareas auxiliares a la secretaría general, por eso lo nombra Secundaria y no es necesario que lo haga el Consejo Directivo Central”.

Cherro subrayó que el consejo trabaja “arduamente por el organismo, cubriendo todas las necesidades del servicio, tomando exámenes; nosotros estamos trabajando duro y seriamente, como siempre. Secundaria sigue trabajando por los chiquilines de este país, con las mismas ganas, compromiso y honestidad”.