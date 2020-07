La investigación no abarcó el período marcado por la emergencia sanitaria, en el que las herramientas tecnológicas cobraron un papel relevante para continuar la educación en la FIC y en toda la universidad. Para Olivera, no obstante, muchas de las debilidades identificadas en el estudio se hicieron visibles con la llegada de la pandemia.

Algo llegaron a incluir en las conclusiones de la investigación, donde señalan que estos canales y su apropiación en el ámbito educativo “son aún muy incipientes y deficientes, ya que evidencian que los modos de enseñanza no han cambiado significativamente a partir del uso de las TIC en el proceso educativo”. En este sentido, los investigadores apuntan principalmente a los docentes, ya que sus prácticas en estas plataformas “están ancladas fuertemente en el modelo de enseñanza presencial”, y no se logró “avanzar más allá de habilitar tareas o generar un repositorio de materiales académicos”.

En la apropiación e hibridación que hacen los estudiantes de estos canales, como Whatsapp, EVA o ADAN (una plataforma creada en 2015 por ex estudiantes de la FIC, hoy docentes, para subir materiales de estudio, entre ellos resúmenes y clases grabadas), se crean lo que los investigadores llaman espacios tecnológicos, geográficos y sociales, es decir, espacios en los que las orientaciones o coordinadas que habitualmente nos guían en la sociedad están mediadas por lo tecnológico. Así, se generan nuevas formas de relacionamiento y, según Olivera, con la pandemia “quedó visible que muchos docentes no habitan esos espacios y no saben circular en ellos”.

“Eso sumado a que muchos docentes no sabían usar EVA, sobre todo los de grados superiores, recargando a los grado 1 o 2, que tuvieron que hacerse cargo de esos espacios. Todo esto generó complicaciones, y entre otras cosas las consultas a los coordinadores de EVA se recontra multiplicaron”, apuntó el docente. Tras el acomodo, en opinión de Olivera, muchos docentes “no lograron reconvertirse a lo digital, no lograron transformar el contenido”, dijo, y mencionó, como ejemplo, que en Zoom las clases teóricas no deberían durar más de 40 minutos, porque caen los niveles de atención y pesa la mediación tecnológica.