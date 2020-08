El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) no financió este año más de 10.000 becas solicitadas por la Administración Nacional de Educación Pública en el marco del programa Uruguay Educa.

Esa cantidad de becas constituye un aumento de 2.000 aproximadamente en comparación con el año pasado, y esto se debe al crecimiento en lo solicitado por la UTU. Según informó el director general del consejo, “aún no se puede definir que las becas no vayan a llegar”, más allá de que el directorio del Inefop aseguró que no habrá partida de dinero este año para el programa.

Según detalló Pereyra, tanto la UTU como el Consejo Directivo Central de la ANEP están en diálogo con autoridades del Inefop y del Ministerio de Economía y Finanzas: “Estamos en tratativas para ver qué es lo que va a resultar, pero desde UTU no hemos descartado” que las becas se entreguen este año, afirmó.

Consultado sobre qué se puede hacer desde la UTU para apoyar a los estudiantes que necesitan el incentivo económico, Pereyra aseguró que el consejo no tiene rubros para cubrir lo que otorgaba Inefop. No obstante, a su entender, hay que tener “optimismo y paciencia, esperar un poquito a ver si todas las tratativas dan resultado”.