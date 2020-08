La Universidad de la República (Udelar) presentó oficialmente su propuesta programática para el próximo quinquenio este viernes en un Consejo Directivo Central extraordinario en el paraninfo universitario. En total, la Udelar pide un aumento de 49% al finalizar el período, pero lo hace de forma “progresiva” para respetar “los tiempos del país”, por eso el aumento para 2021 sería sólo de 5%, según informó a la diaria el rector de la Udelar, Rodrigo Arim.

El director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, fue invitado a la sesión extraordinaria como señal del diálogo que la Udelar está dispuesta a tener con todos los actores del Poder Ejecutivo, así como también del Parlamento y del sector social, señaló Arim.

Por ahora las conversaciones con el Poder Ejecutivo se limitan a los “cuadros técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El mensaje que se nos ha transmitido es que se consolidaría del punto de vista quinquenal la reducción en el rubro de gastos e inversiones del Decreto 90/020”, comentó Arim, y agregó que esto es algo que preocupa especialmente a la Udelar porque en ese rubro en particular la universidad está 20% en términos reales por debajo de lo que estaba en 2014. “Si se concreta, es una restricción muy fuerte que puede condicionar la calidad y el alcance de lo que podamos hacer”, subrayó el rector.

Consultado sobre cómo actuaría la Udelar si se concreta la reducción de 15% que plantea el gobierno, Arim prefirió “no hacer futurología”, aunque remarcó que espera que “la sensatez y la cordura primen en estos casos y que no se someta a la Udelar y al sistema general de ciencia, tecnología y cultura a una situación en la que tengamos que decidir qué no hacer, creo que ese sería un escenario muy grave para el país en general”.

De todas formas adelantó que, según conversaciones que se han mantenido con actores políticos, tiene “firmes esperanzas de que prime la cordura y que el país sea capaz de levantar la mira y hacer una apuesta a largo plazo”.

Presupuesto para cerrar brechas

Las líneas programáticas del nuevo presupuesto de la Udelar se centran en lo que Arim definió como “las brechas que se han ido generando en los últimos años”. En este sentido, explicó que “la Udelar tiene logros muy importantes en términos de evolución de la matrícula estudiantil, de egresos, de cantidad de docentes en dedicación total, de producción académica y científica, pero simultáneamente hemos comenzado a generar algunas brechas relevantes”.

Entre esas brechas mencionó el deterioro de la cantidad de estudiantes por docentes, que de seguir la tendencia actual llegaría en 2024 a su mínimo histórico. También se habló del apoyo necesario para los estudiantes mediante las becas, en tanto “es probable que aumente la demanda por la situación del país”, puntualizó Arim. Asimismo, otra de las líneas apuesta a mejorar el salario de docentes y de funcionarios, que siguen siendo de los más bajos de la administración pública.

Por otra parte, destacó la dificultad que tiene la Udelar para aumentar los cargos de dedicación total y resaltó que al momento hay 73 postulaciones aprobadas académicamente que no se pueden financiar. Para Arim esto afecta en particular a los docentes jóvenes que no se pueden dedicar a desarrollar su potencial en el país. “Eso es un riesgo objetivo; la Udelar no tiene pretensiones monopólicas pero sigue siendo el ámbito privilegiado de ejercicio de la actividad académica y creativa en Uruguay. En algunas áreas de conocimiento puede haber otras instituciones, pero en varias sigue siendo la Udelar el único espacio para desarrollar la investigación”.

Otra de las líneas tiene que ver con el desarrollo territorial, se remarcó la necesidad de llegar a la zona centro sur y suroeste el país. “Acá hay una apuesta importante”, resaltó el rector, en tanto “con inversiones incrementales relativamente moderadas podemos alcanzar lugares muy importantes, más carreras, más grupos de investigación, interactuando con lo que ya existe en el territorio y eso se demostró en esta crisis de covid-19”.

Arim subrayó que el presupuesto presentado “no está armado en clave universitaria, sino en lo que entendemos que la Udelar puede aportar al país, en esta coyuntura y para el futuro”.