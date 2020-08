La ciudadanía digital es una de las habilidades del siglo XXI que necesitan incorporar los estudiantes en todo el mundo, pero según un relevamiento de la UNESCO, en la región la mayoría de los países no cuenta con “políticas públicas sistemáticas y con continuidad en esta temática”. Por eso, la oficina regional de ciencias de la UNESCO para América Latina, con el apoyo de Microsoft, trabaja en el primer Programa de Educación en Ciudadanía Digital para la región.

Zelmira May, especialista nacional del programa para Educación de la UNESCO, dijo a la diaria que “la idea es trabajar a nivel de los gobiernos de la educación –ya sea con los ministros o, como en el caso de Uruguay, con una administración separada– y a nivel de los encargados en armar los planes de formación docente, porque el objetivo principal es preparar a los futuros docentes para que puedan incorporar en sus clases el tema de la ciudadanía digital de forma transversal a todos los contenidos. Para eso necesitan tener herramientas, necesitan poder formarse en estos temas”.

En ambos niveles el trabajo será distinto. Con los gobernantes se trabajará con documentos resumidos, con el objetivo de que “entiendan la importancia de incorporar este tema y todo lo que implica en la currícula de formación docente”, detalló May. Con los técnicos de formación docente harán talleres en base a un documento más extenso, donde se explican las bases teóricas de lo que se entiende por ciudadanía digital y se presentan “herramientas para que los docentes puedan trabajar en el aula ejercicios y dinámicas para poder ayudarlos a acercarse a estos temas”.

Con los insumos de los talleres se prevé “la creación de la primera plataforma en línea para que todos los países de la región puedan consultar cómo se implementa la ciudadanía digital en la formación docente, y disponer de recursos didácticos y pedagógicos para su abordaje”.

Entre los contenidos fundamentales que se impulsarán están las noticias falsas, la exposición de la vida privada en redes, el contacto de adultos que se hacen pasar por niños o adolescentes, el discurso de odio en las redes y el ciberacoso, que según la especialista en educación es uno de los “temas críticos” que se debe abordar cuanto antes en el aula y en las familias. Asimismo, May señaló que este cambio implicaría pasar de enseñar ciencias de la computación, como se hace actualmente, a ciudadanía digital, que es un concepto más abarcativo, “relacionado con los desafíos que implica hoy el mundo de internet”.

Uruguay es pionero en la región

May destacó que este programa “es pionero” a nivel mundial: “No se ha trabajado este tema de la forma en que lo estamos enfocando, con los conceptos que manejamos, las reuniones a alto nivel de gobierno y el énfasis en la formación docente. Aspiramos a que sea la prueba piloto de algo que se pueda multiplicar, porque además es una alianza entre una multinacional como Microsoft que financia el proyecto y la UNESCO, que tiene como objetivo el derecho a la educación”.

A su vez, según May Uruguay es un país también “pionero” en cuanto a políticas públicas relacionadas con el tema. Destacó el grupo de trabajo sobre ciudadanía digital que integra la UNESCO junto con varias organizaciones, como la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento y Plan Ceibal. Para May, en Uruguay el tema ya está en la educación y falta sistematizar en la formación docente, mientras que en otros países de la región “hay especialistas en distintas áreas que tienen algunas iniciativas, pero no hay políticas públicas” como en el caso uruguayo.