Luego de cinco horas junto al Ministerio de Educación y Cultura, la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la cámara baja siguió sesionando hasta entrada la noche para recibir a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El presupuesto que presentó la ANEP como órgano autónomo es mayor que el que propone el Poder Ejecutivo; la tarea de los legisladores ahora es acercar esas cifras, según dijo a la diaria el diputado colorado Felipe Schipani. “El Partido Colorado ha defendido la educación como su prioridad presupuestal, y las diferencias entre el mensaje del Poder Ejecutivo y el proyecto de la ANEP no son importantes; el gobierno nacional también ha entendido que es una prioridad el presupuesto educativo, de modo que yo creo que vamos a llegar a un acuerdo”.

Consultado sobre de dónde se pueden sacar los fondos extra para financiar a la ANEP, Schipani dijo que es un tema a “discutir en la coalición de gobierno y llegar a acuerdos”, pero según adelantó, “hay varias iniciativas”.

En caso de que se consigan mayores recursos para la ANEP, el diputado señaló algunas áreas que entiende que deberían ser prioridad, como la infraestructura, “en la medida en que la ANEP hoy tiene un deterioro edilicio importante”, los aprendizajes y el pago de horas docentes. “Es un presupuesto muy importante; se ha planteado la optimización del gasto, ser más eficientes, con los recursos que hay se pueden hacer muchas cosas, hay que tratar de cuidarlos”, resumió.

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la diputada frenteamplista Lilián Galán, dijo que varios puntos de la propuesta de la ANEP llaman la atención. En primer lugar, señaló que la presentación que hicieron las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) no tuvo en cuenta la pandemia de coronavirus: “Aparentemente no hay nada previsto para la recuperación de los aprendizajes, el acompañamiento de los estudiantes y el acompañamiento en el proceso de socialización para los estudiantes más vulnerados para el tiempo que se viene, que también es incierto”.

Además, comentó que “es el primer presupuesto desde 1985 en que no hay un pedido de aumento en las remuneraciones. Todos los partidos políticos han tenido una preocupación por las remuneraciones salariales docentes y no docentes, y en este presupuesto no está especificado; eso nos llama profundamente la atención”. Sin embargo, Schipani no lo entiende así: aseguró que en el presupuesto hay un compromiso de recuperar el salario hacia fines del período.

Otra de las preocupaciones que expresó Galán se refiere a los comedores escolares y a la idea de registrar a quienes quieran asistir: “Algo que transgrede lo que ha sido la historia de la educación pública en Uruguay, donde en los comedores se encuentran los que necesitan y los que no, porque es un lugar de socialización”.

A Galán le preocupa en particular que las propuestas presupuestales sobre la mesa no acompañen las aspiraciones que plantea el gobierno; subrayó que no hay mayores ingresos para el acompañamiento de estudiantes con discapacidad ni para aquellos de los sectores más vulnerables que tengan dificultades para el acceso al sistema.

Tanto Galán como el diputado frenteamplista Sebastián Sabini aseguraron que la oposición trabaja en una contrapropuesta de presupuesto que brinde mayores recursos a la educación. Ambos comentaron la situación de la Universidad de la República y dijeron que se puede lograr una redistribución que tenga en cuenta mejoras en educación.