La Intergremial de Formación Docente (IFD) hará un paro parcial este martes por “cambios de criterio” en el escalafón por el que se eligen las horas de trabajo para el año que viene, puesto que entienden que el Consejo de Formación en Educación (CFE) “viola” el estatuto docente. La intergremial, que también denuncia la precarización de condiciones de trabajo y violaciones de la negociación colectiva, se presentará mañana al mediodía ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para tener una instancia tripartita, luego de dos bipartitas fallidas.

La delegada de la IFD Cecilia Klein dijo que en la bipartita que tuvieron el 8 de octubre con el CFE plantearon que no se estaba cumpliendo con el Plan 2008 de formación docente. En diálogo con la diaria, Klein sostuvo que sólo el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) puede cambiar el plan y que el CFE no tiene potestad para hacerlo por sí solo.

En un comunicado difundido hoy, la IFD denunció que el año que viene se realizará un “recorte de grupos a nivel nacional en un conjunto importante de asignaturas”. “Este reajuste se hace, entre otras cosas, a través de un cambio de modalidad (de presencial a semipresencial), en detrimento de la calidad de la enseñanza y promoviendo la superpoblación de grupos”, indica la IFD. Según denuncia la intergremial, la apertura de estos cursos queda supeditada a la inscripción de los estudiantes, por lo que no estarán disponibles para esta elección de horas docentes, “y nada asegura que lo estén más adelante”. Además, el comunicado resalta que en algunos casos los estudiantes verán modificada su modalidad de cursada a la mitad de la carrera, a causa de la pandemia.

Otra modificación que cuestionan es que, en vez de computar la antigüedad para la disciplina en la que se concursó, al momento de tomar horas “te toman en cuenta la antigüedad en todo el CFE”, expuso Klein. Por ejemplo, si un profesor dio clases de Química durante años, pero a la hora de concursar lo hace por Física, hasta ahora se le tomaba la antigüedad de esta última asignatura. Con el cambio se computaría también la antigüedad en Química, ilustró.

Para Klein, esto genera dos “puntas”: por un lado, “todo un caos”, porque la primera versión del CFE sobre escalafón ya había sido publicada y entienden que la nueva resolución implicaría generar “un nuevo escalafón”. Por otro lado, para la docente se cometería una “ilegalidad” por violarse el estatuto docente de ANEP. “El estatuto marca que la antigüedad se genera en la especialidad, en la sección que cada docente concursó como tal, y de hecho el mismo CFE en una resolución del 1° julio así lo marca”, aseguró.

En esa resolución se aprobaron una serie de criterios en función de dos artículos del estatuto: el 13 y el 27. El primero indica que los sistemas escalafonarios seguirán un orden de precedencia por grado en “orden decreciente”, con el siguiente criterio: “Precederá quien posea mayor grado, dentro de cada grado precederá quien tenga mayor puntaje promedial de antigüedad calificada; a igual puntaje en el mismo grado precederá quien posea mayor valor de aptitud docente; si la igualdad persistiera, precederá quien registre mayor antigüedad en ese grado; luego precederá quien tenga mayor antigüedad de ingreso al escalafón. De ser necesario, se tendrá en cuenta la mayor antigüedad como egresado del Instituto de Formación Docente”, detalla el documento.

Por su parte, el artículo 27 señala que para los docentes efectivos el ingreso al escalafón se hará en el primer grado. No obstante, en los casos en que haya ejercido docencia sin efectividad, en cargos interinos o suplentes, en el subescalafón y área en la cual obtiene efectividad “se le computarán los períodos correspondientes para su antigüedad escalafonaria”.

La representante docente en el CFE, Rosana Cortazzo, sostuvo que en Formación en Educación las áreas y los campos del saber “están más distribuidos porque hay mayores niveles de especificidad” que en otros subsistemas. La consejera explicó que el de este año es un escalafón “inédito”, ya que por primera vez incluye a todos los profesores que se efectivizaron el año pasado. Como ejemplo, mencionó que en 2010 dicho escalafón tenía unos 350 profesores y ahora hay 1.200. “¿Tiene comparación con la educación media? No. Capaz que con UTU sí, porque las áreas son muchísimas, de acuerdo a los distintos campos de especialización de los cursos técnicos, pero en enseñanza secundaria las áreas se traducen en cada una de las asignaturas que tenés”, consideró.

En lugar de por disciplina, Cortazzo explicó que en el CFE el área se pasó a interpretar como “el área de formación y perfeccionamiento docente”. Es decir, toda formación en educación pasa a ser un “área única”. “Me parece que la gravedad del asunto radica en eso, en cambiar el criterio. Aunque yo no lo acordara, lo hubiésemos resuelto en abril, está bien, no era lo que me parecía más adecuado, pero se estaba trabajando. A esto yo le llamo improvisar”, planteó la consejera docente.

Por último, Klein dijo que “esto afecta al resto de los subsistemas”. Según aclaró, el año pasado, al correr la elección de horas del CFE, que fue la última en la ANEP, quienes habían asumido horas en otros subsistemas debieron renunciar para asumir horas en los institutos de formación en educación. Para la integrante de la IFD, el cambio “demuestra improvisación” por parte del CFE, que “cambia las reglas del juego a mitad de camino, algo que ya pasó el año pasado y que se está repitiendo nuevamente ahora”.