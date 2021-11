Familiares de estudiantes de la escuela 190 de Pajas Blancas, en Montevideo, enviaron una carta al presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, para que el centro educativo pase a ser de tiempo completo el año que viene.

Según la carta, a la que tuvo acceso la diaria, los padres indicaron que fueron informados de que el centro ya no estará en el Programa de Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas (Aprender) y será una escuela común. Según entienden, esa decisión “afecta ciertamente” a los niños, ya que “se pierden cargos de maestros comunitarios, las salas docentes mensuales en donde los maestros trabajan por y para nuestros hijos, entre otras pérdidas de partidas”, como la rebaja salarial de maestros.

En la misiva que hicieron llegar a las autoridades de la educación expresaron que desde 2020 la directora de la escuela “por medio de encuesta a solicitud de las familias” pidió el cambio a la modalidad de tiempo completo, “realizando las gestiones solicitadas ese año y en el corriente”. “El cambio se pide hace años y han pasado diferentes directoras y nunca se ha logrado lo solicitado”, agregaron.

María Ottonelli, vocera del grupo de padres, dijo que la carta se le entregó en la mano a Silva este martes. En diálogo con la diaria, sostuvo que la escuela “tiene todo” para ser de tiempo completo y que sólo resta el “sí” de las autoridades. “Este año nos encontramos con que a la escuela se le quitó la categoría Aprender. Va a haber recortes de cargos, por lo tanto, los padres queremos que eso no suceda. No tenemos tiempo, el 2 de diciembre se eligen los cargos, y si para esa fecha a los maestros comunitarios no los podemos pasar a talleristas en las ocho horas, todos esos cargos son pérdidas para la escuela”, lamentó.

Leé más sobre esto: ANEP propone focalizar las escuelas de tiempo extendido y completo en los sectores más vulnerables

Ottonelli recordó que hace un año y medio averiguaron “qué era lo que le faltaba a la escuela” para que sea de tiempo completo. La madre del un alumno de la 190 dijo que eran sólo “unos tres contenedores”: “El espacio está para ponerlos. Cuando no estaba terminada la construcción de la UTU que estaba al lado [que es un Centro Educativo Asociado], los contenedores se pusieron en el predio de la escuela, o sea, el espacio lo tenemos, sólo falta el OK de Silva”.

La madre indicó que le entregaron la carta al presidente de la ANEP porque querían que “se comprometiera” a darles una respuesta antes del 2 de diciembre, día de la elección de cargos. “Nosotros le dijimos que se la íbamos a dar esta semana para que nos responda y que si no tenemos una respuesta, el lunes vamos a estar en el Codicen [Consejo Directivo Central] en plan de movilización y reclamar que se haga cuanto antes. No tenemos tiempo para esperar, tenemos que tener el sí antes de que se elijan los cargos, porque si no, no vamos a tener a esos maestros para 2022”, sostuvo.

Según supo la diaria, desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria citaron a las voceras para el lunes e intentarán encontrar una solución. Por otro lado, las familias fueron informadas de que Silva visitará el centro educativo, algo que las madres esperan que sea “cuanto antes”. “Hay barrios nuevos que se están formando, en situación precaria, en los alrededores de Pajas Blancas. Esos niños van a venir a esta escuela, porque es la única cercana que tiene cupos para recibir a los niños. Son asentamientos, son personas de bajos recursos, sí o sí el día de mañana van a necesitar ayuda de la maestra comunitaria, que es el cargo que realmente nos interesa que no se pierda”, concluyó Ottonelli.