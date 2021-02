La Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC) y la Asociación de Institutos de Educación Privada (AIDEP) se reunieron este martes con el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para analizar el inicio de clases y coordinar algunos aspectos vinculados a la vacunación.

Según contó a la diaria Francisco Varela, uno de los subdirectores de AUDEC, una de varias consultas que se les realizó a los consejeros y a los directores generales de Educación Inicial y Primaria, Secundaria y UTU, fue si el protocolo a aplicar iba a ser el mismo que en 2020, ante lo que las autoridades informaron que el documento se está actualizando. Estos cambios no serán en aspectos centrales, por ejemplo algunos de los planteados por los colegios, como la extensión horaria o el distanciamiento, sino que, según transmitió Varela, enfatizará “en el cuidado de las burbujas, que no se crucen los grupos de modo que ante un caso positivo no se tenga que cerrar todo el centro”. El nuevo protocolo se dará a conocer “en breve”, se les informó.

Los representantes de los colegios privados plantearon si es posible disminuir a un metro el distanciamiento en Secundaria (tal como se redujo en 2020 para Inicial y Primaria), y también consultaron por la posibilidad de ampliar el horarios más de seis horas en Secundaria. En ambos casos, las autoridades respondieron que “la ANEP ha hecho la misma solicitud del Ministerio de Salud Pública, y que ya se ha planteado ante el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario]”, pero por el momento no hay cambios en ese sentido.

Otra de las alternativas que se puso sobre la mesa en la reunión fue la del uso de purificadores de aire en los salones de clase, algo sobre lo que el Institut Pasteur de Montevideo está investigando, incluso con ensayos en centros educativos. Varela contó que se les planteó si esta tecnología, “que tiene impacto en bajar la carga viral de los espacios, permitiría ajustar el distanciamiento”, ante lo que las autoridades del Codicen también transmitieron que el análisis de esa posibilidad está en el ámbito del MSP. “Nos plantearon que estaban planificando hacer pruebas en Primaria de monitoreo del aire, y va a ser como con las mamparas, si se quieren poner sin afectar el protocolo se pueden usar”.

Otro de los puntos planteados fue la obligatoriedad de la educación. Si bien surgió “un matiz” a fines del año pasado, cuando ante el incremento de casos de coronavirus ANEP eliminó la obligatoriedad, Varela señaló que “todos estuvimos en el mismo sentido a favor de que la educación sea obligatoria”.

Prioridad en la vacunación

Las asociaciones también querían consultar si los trabajadores de la educación privada serían contemplados como grupo prioritario al momento de comenzar con la vacunación contra la covid-19, lo que fue confirmado por las autoridades. “Nos dieron la certeza de que el enfoque es para públicos y privados, todos los educadores, así como el personal no docente”, señaló Varela, que añadió que los privados quedaron encargados de confeccionar las listas de los trabajadores y remitirlas al Sistema Nacional de Emergencias, organismo encargado de la coordinación. Según explicó Varela, en ningún momento se manejó que la vacunación fuera obligatoria para los trabajadores de la educación.