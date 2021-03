Dentro de la coalición multicolor hubo una voz que se mostró en contra de la sanción a los 15 docentes de San José. Es el caso de la dirigente Fernanda Sfeir, del Frente Nacionalista Carlos Quijano del Partido Nacional. En su cuenta de Twitter señaló: “Dejando de lado cuestiones políticas que trascienden lo que en este caso es importante para mí, como maragata, exalumna de algunos y vecina de tantos otros, la situación no me es indiferente”. Agregó que si bien “está claro” que no comparte “que se hayan sacado fotos dentro del liceo con mensajes de contenido político”, tampoco comparte “la medida de la sanción, imposibilitándolos de ejercer la docencia durante un período de seis meses y [reteniéndoles] la mitad de sus haberes”.

Por último, escribió: “Puedo decir con propiedad que uno de ellos fue de mis profesores más valiosos, académica y humanamente, Fernando Esteche. Sin dudas supo ser un pilar fundamental en mi construcción de un pensamiento crítico, libre y con conciencia ciudadana”.