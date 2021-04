Tras el anuncio en conferencia de prensa este miércoles sobre el regreso a las clases presenciales, las autoridades de la educación hicieron varias aclaraciones en la mañana del jueves. Por ejemplo, Juan Gabito, consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), confirmó que entre los cambios que se establecerán en el protocolo está el hecho de que los docentes vacunados que hayan pasado por el tiempo necesario para garantizar la inmunización no deberán hacer cuarentena preventiva si son contacto con un caso positivo de coronavirus.

Según explicó el consejero en diálogo con Mejor hablar de M24, con el criterio anterior, docentes que estuvieran en contacto con un positivo debían aislarse, multiplicando así el número de estudiantes que deben volver a la virtualidad. Con este nuevo criterio se busca evitar esas situaciones: “El tiempo y la ciencia dirán si esto es un error o no, pero en principio tenemos que creer en la ciencia y pensar que esa persona por estar vacunada no va a ser contagiada”.

Gabito habló de las consecuencias negativas que tiene para los estudiantes no concurrir presencialmente a clase. Según comentó, de los informes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) se desprende que más allá del riesgo de contagio de la enfermedad “hay un riesgo de otro tipo en las poblaciones más vulnerables de perjudicar su desarrollo cognitivo, su parte socioafectiva e incluso, más recientemente, el riesgo que implica estar en otro lugar en condiciones de entorno social no adecuado, situaciones hasta de violencia y más”.

Los sindicatos de la educación se reunirán en la tarde de este jueves con las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, tras la crítica de los sindicalistas por haberse enterado de estas nuevas medidas a través de la prensa. Consultado por esta situación, Gabito dijo: “Desde el punto de vista legal no estamos obligados a consultarlos para tomar estas decisiones, aunque es bueno tener su opinión. Sí estamos obligados a hablar de las condiciones de trabajo, por eso tenemos esta reunión”.

De todas formas, Gabito señaló que “ya se conoce” la postura de los sindicatos al respecto, ya que se manifestaron de forma crítica cuando se estableció la no obligatoriedad de la educación el año pasado y al comienzo de 2021. ”Tuvimos una crítica muy fuerte. Sería una contradicción muy fuerte que nos dijeran que está en contra de esto ahora, sería sorprendente”.

Asimismo, recalcó que estas decisiones “no se toman en la Torre Ejecutiva”. Detalló que hay una estructura técnica de más de 250 inspectores que “van sugiriendo caminos, no son cuestiones improvisadas”, y agregó que “en esa pirámide jerárquica técnica también hay muchos afiliados al sindicato”.

“La no obligatoriedad fue un error”

“Cuando este año se empezó desde marzo con la presencialidad pero se dijo que no era obligatoria eso fue un error”, admitió Gabito. A su entender, “desde el punto de vista jurídico” la decisión era válida: “Está el derecho a la educación pero también el derecho a la vida, así como tengo derecho a no vacunarme -de hecho, 30% de funcionarios de la ANEP no se han vacunado-, tengo derecho a no mandar a mi hijo [a la escuela o al liceo] y que no le pongan falta”, dijo. Sin embargo, el consejero estima que son necesarios “mensajes claros, y para la sociedad no fue un buen mensaje, en esta oportunidad el mensaje es que la asistencia es obligatoria”.

A pesar de la decisión de mantener las clases obligatorias, incluso en la virtualidad, Gabito señaló que “los estudios demuestran la confirmación de lo que todos intuíamos: en los grados más bajos y en los contextos más desfavorables la conexión fue mínima, no fue posible suplir la falta de educación presencial con la educación a distancia, esa es la razón por la que hemos pedido que se comenzara por los grados más bajos”.

Según agregó el consejero, la falta de presencialidad también afectó a la educación media. Aclaró que “en las comunidades más pequeñas y en el interior urbano la conexión fue mejor que en el área metropolitana, no sabemos si por más involucramiento de las familias y la comunidad educativa, pero se ha podido trabajar”. En particular la preocupación está en la formación técnica profesional, ya que por su naturaleza requiere la presencialidad y “eso está bastante difícil”, aseguró Gabito, y agregó que es “el talón de Aquiles de la virtualidad”.