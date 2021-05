“El Frente Amplio (FA) volvió al texto único, volvió a adoctrinar. Es decir, [en las pasadas administraciones] hubo el mismo adoctrinamiento que en dictadura, sólo que más solapado, con el verso de que se pueda alcanzar a todos”. De esa forma, una docente del Instituto de Profesores Artigas (IPA) habló del FA a los estudiantes en una clase por Zoom, de la que algunos audios se viralizaron en las redes sociales.

La discusión se produjo cuando la profesora pidió a sus estudiantes que buscaran las modificaciones que implementó la ley de urgente consideración (LUC) en la educación. “Luego de hacer leer la ley anterior, después de haber leído ambas leyes en clase, su comentario final fue, con gran sarcasmo, ‘que al final la LUC no hace grandes modificaciones como se quiere hacer ver’”, comentaron fuentes estudiantiles a la diaria. Luego de eso, la clase siguió en ese “tenor de agravio” hacia el FA. Asimismo, esta docente aseguró que la Universidad de la República “no se cogobierna” y que es un “desastre en su organización”, y las fuentes agregaron que también habló “mal” de la Universidad Tecnológica.

Por estos comentarios, el Consejo de Formación en Educación (CFE) abrió una investigación administrativa, según supo la diaria. En caso de que en el informe del CFE se entienda que violó la laicidad, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública también abrirá un sumario y hará una evaluación al respecto.

El diputado colorado, Felipe Schipani, quien volvió a presentar un proyecto para que exista un Consejo de Laicidad, exhortó a las autoridades del Codicen a iniciar una investigación. En diálogo con la diaria, Schipani dijo que los dichos de la profesora fueron “inapropiados”. “Veremos qué es lo que dice la investigación”, indicó.

El representante colorado afirmó que “no corresponde hacer esos comentarios” y que “se podría catalogar, siempre y cuando se demuestre [que] sea en una clase del IPA, como una actividad proselitista”. “Para nosotros la laicidad es un principio fundamental y más en la educación. Hay que defenderla siempre, independientemente de quién la viole, de para qué lado se haga el proselitismo”, agregó.

De antes

“Profe, ¿la educación no es laica? ¿Por qué hablás del Frente?”, preguntó una estudiante a la docente. “No tiene nada de malo. ¿Qué quiere decir que la educación sea laica? ¿Que se pueda respetar? Justamente, estoy hablando de eso”, le respondió la profesora. “No son capaces de desnaturalizar, de tomar distancia y ver las cosas desde otro lugar. Tan criticada que fue la manipulación de la historia en la dictadura, que lo fue en la mayoría de los casos, no toda, pero hubo [manipulación]. Ahora, otra vez, la hubo, porque los textos de Historia cuentan la historia que quieren. Entonces, estamos en lo mismo, ¿entienden lo que les digo? Por eso es que la LUC introduce este tema de la ecuanimidad. Lo único que agrega, para no perder de vista, es que esto es para que cada estudiante pueda construir su propio pensamiento. ¿Entienden lo que les digo? No como cuentagotas que te van llenando con un pensamiento que vos al final te lo creés y estás convencido [de] que es el mejor porque es el único que conocés”, prosiguió.

En otro audio, al que tuvo acceso la diaria, también cuestionó la gestión del exministro del Interior Eduardo Bonomi y apuntó contra los desaparecidos durante la dictadura cívico militar: “Personalmente, siempre digo que vale más en este momento de la sociedad la vida de los que murieron en la dictadura que los que viven hoy en la sociedad. Lamentablemente, con mucho dolor. A ver, lo que pasó en la dictadura es un horror, atrocidades humanas que no se debieron repetir jamás, un horror. Pero tampoco podemos vivir todo el tiempo valorando eso sin que se tome en cuenta [a] todos los que se mueren actualmente”.

“Si decimos ‘señor, tiene usted el derecho a que no lo roben y a que no lo maten, tiene que avivarse y no exponerse al ladrón’, como decían las autoridades pasadas, ¿qué mensaje le estoy dando a la ciudadanía? ¿Estamos todos locos? ¿‘Nosotros no tenemos que cuidarlo a usted del asesino, usted tiene que saber cuidarse solo?’. Mirá vos, según para lo que sea te cuidás solo o si no tenés al Estado que te protege. Es complejo el concepto, ¿no? Si será importante tener que realmente hablar de la plena vigencia de los derechos humanos en todos los sentidos…”, expresó.

Estudiantes consultados por la diaria coincidieron en que desde que comenzaron las clases esta profesora “no perdió la oportunidad de dar a conocer su posición”. “El primer día nos dijo que al IPA no se va a hacer política ni a unirse a los gremios”, recordó uno de sus alumnos, y comentó que la docente insistió en varias clases en que tiene la “esperanza” de que este nuevo gobierno “logre los cambios esperados”.