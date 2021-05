En comparación al año pasado, casi 19.000 niños más fueron incluidos para recibir prestación alimentaria, confirmó a la diaria la inspectora de Primaria, Rosa Lezué. Actualmente se están otorgando 163.800 prestaciones, mientras que el año pasado se daban 145.000. El colectivo Familias Organizadas por la Educación Pública puso el tema sobre el tapete al saber que hay, según la directora del DGEIP, Graciela Fabeyro, 50% de las familias que no cobraron la prestación en los respectivos locales de cobranza.

Natalia Cámara, vocera de este grupo, señaló a la diaria que en este contexto de cierre de escuelas “es crítica la situación”. Indicó que si bien los tickets de alimentación están, “no a todas las familias les llega”. Y esto se debe a la comunicación que las autoridades educativas tienen con los docentes y las familias, opinó Cámara.

“Estos problemas se los venimos planteando a Primaria desde el año pasado. Uno de los problemas que tienen las autoridades es la comunicación. Es muy grave, no puede ser todo por Twitter. La comunicación en las escuelas no es clara, las familias no saben cómo se tienen que inscribir para recibir la prestación, tampoco saben cómo es el sistema. No todas las familias tienen las posibilidades de cobrar a través de asignaciones familiares”, apuntó.

Asimismo, expresó que “no es que las familias no van porque no necesitan; es porque no tienen información”. “Estamos en una situación de crisis, de emergencia, de inseguridad alimentaria. Hay una situación evidentemente a resolver. Las autoridades de la educación se tienen que ocupar”, agregó.

Lezué dijo que “siempre se tiene el recaudo” de que “ningún niño se quede sin prestación”. Las razones por las que la familia no cobra esa prestación, para la inspectora de Primaria, no son por problemas de comunicación. Según Lezué, es porque “muchas veces uno está en localidades alejadas [de estos locales de cobranza]. Quizá [esa familia] deja una, dos o tres prestaciones para ir a cobrar luego. El tema es que lo que se ha recalcado, repetido, es que no se puede dejar indefinidamente la prestación. Creemos que pasó eso”, aseguró.

En tanto, otra fuente de Primaria confesó a la diaria que por esto “se nos disparó el presupuesto”. La prestación para el servicio de alimentación para los usuarios de escuelas urbanas comprende del 3 al 14 de mayo inclusive. Los comedores reabrirán el 18 de este mes.