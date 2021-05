Las autoridades del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) presentaron este lunes ante la Comisión de Educación del Senado, por teleconferencia, el informe Aristas Primaria, dado a conocer hace pocas semanas a la población. Si bien la reunión estaba agendada desde el año pasado para hablar sobre Aristas en Clase, una evaluación en línea para los docentes, la cita coincidió con este último estudio y sólo hablaron de ello.

El presidente del Ineed, Javier Lasida, dijo a la diaria que por parte de los legisladores “hubo interés en el intercambio” y agregó que profundizaron en “algunos de los puntos del informe”. En ese sentido, señaló que hubo “una gran coincidencia en que los datos de Aristas plantean un desafío importante tanto en términos de lo bajo de los resultados como de los problemas que hace mucho tiempo Uruguay tiene en términos de equidad en los aprendizajes”.

“Hubo consenso en que son graves estos problemas que tiene el Uruguay” en materia de educación, explicó. “Hubo varios senadores de distintas posiciones que coincidieron. Nosotros no pusimos énfasis en las diferencias, en las brechas, que son chicas. La noticia más importante es la permanencia del problema en niveles graves. Que el año pasado haya aumentado poquito, levemente, entendemos que no es la cuestión. El sistema educativo, globalmente, demostró una capacidad importante porque los promedios se mantuvieron. Es decir, demostró una capacidad importante de resiliencia frente a las condiciones terriblemente adversas”, agregó.

En tanto, Pablo Caggiani, director del Ineed en representación del Frente Amplio, indicó que “a la hora de tomar ahora la presencialidad” no hay modificaciones respecto de lo que dice Aristas 2020: que los más vulnerables fueron menos convocados. “Cuando uno mira las brechas que hay por ausencia de políticas es dramático; lo que vemos es que no hay una modificación al inicio de 2020, y no observamos ningún cambio a la hora de tomar ahora la presencialidad a pesar del esfuerzo que están haciendo docentes y comunidades por sostener gurises”, añadió a la diaria.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Silvia Nane, indicó que “hablaron de generalidades” del informe y remarcó las dificultades que hay de los niños respecto al nivel de comprensión lectora. “Estamos en niveles muy bajos de los logros educativos más que nada en los primeros quintiles, en el uno y dos”, dijo Caggiani, en diálogo con la diaria.

La legisladora frenteamplista indicó además que no hubo grandes diferencias entre el estudio de 2017 y 2020 “pese a la pandemia y la no presencialidad”. “Se destacó al Ceibal como uno de los sostenes” del año pasado, sostuvo.

En el informe se destaca la constatación del “aumento de las brechas educativas”. “Algo más de 5% de los niños del contexto muy desfavorable no asistía a la escuela en noviembre, mientras que en el contexto muy favorable dicha situación no llegó a 1%. Entre quienes continuaron asistiendo, la frecuencia con que lo hicieron varió de manera importante por contexto y tipo de escuela. Una vez más, quienes asistieron con menor frecuencia fueron los más vulnerables”, lamenta el estudio.

Asimismo, resalta que “casi 3% de los niños no estaba asistiendo a la escuela sobre fin de año” y añade que “esta situación se dio mayoritariamente en escuelas de contextos desfavorables”. “La política educativa debería considerar prioritaria la inclusión de estos niños, y tener presente que al momento de volver a la escuela sus desempeños probablemente serán más bajos que los del resto de los alumnos”, manifiesta.