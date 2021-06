No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES) repudió el “ataque y violación de los derechos sindicales mediante la intimación realizada” por parte de la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, al dirigente del sindicato Julián Cabrera, quien tiempo atrás, en representación de los trabajadores, hizo declaraciones a TV Ciudad con “reclamos por parte del gremio”.

En esa instancia, Cabrera dijo que no podía dar seguridad respecto de que los liceos iban a “estar completamente sanitizados”. Tras ello, el Departamento de Jurídica de Secundaria “intimó al trabajador a que presente las denuncias en forma administrativa, concentrando dicha intimación en una sola persona y desconociendo la representatividad que el funcionario tiene”, informaron desde el sindicato en un comunicado.

Por su parte, el presidente de ATES, Pablo de León, dijo a la diaria que esto se da en el marco de la “persecución antisindical” que vive el gremio “por parte de las autoridades”. “La ley considera que la libertad sindical no está supeditada a la administración”, agregó. Por lo tanto, a su entender, los reclamos deben hacerse “en el marco de la negociación colectiva, como corresponde”; no obstante, señaló que desde diciembre del año pasado no existe dicho ámbito, por lo cual “lo que hace Cherro es claramente violatorio y una persecución antisindical”, dijo.

En el comunicado del sindicato también se condena “cualquier clase de proceder arbitrario y propio de otra época por parte de las autoridades que apunta a amedrentar a los funcionarios, violando fueros sindicales y desconociendo la representación sindical”.