La comisión investigadora en Diputados sobre las presuntas irregularidades en la justificación de inasistencias de docentes de la Federación Nacional de Educación Secundaria (Fenapes) entre 2015 y 2019 comenzó a sesionar este lunes. El diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté fue electo presidente de la comisión y explicó en rueda de prensa que en esta primera sesión el trabajo consistió en elegir a las autoridades y establecer un régimen de trabajo semanal, que será los lunes a las 14.30. Asimismo, ya se conoció a la primera convocada: la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro.

“El parlamento y la Cámara de Representantes nos dio una función: investigar”, comentó Lereté, y agregó que ya tiene “de 10 a 15 nombres” que le “acercaron” como posibles personas a convocar. “Se inicia la investigación en un caso que fue my intenso de un profesor”, dijo en referencia a Marcel Slamovitz, el principal acusado en el pedido de investigación que elevó el diputado colorado Felipe Schipani.

De todas formas, Lereté agregó que “también surge a priori de la comisión preinvestigadora que estas justificaciones podrían alcanzar a más docentes agremiados”; de hecho, ya adelantó que diputados que integran la comisión se propusieron establecer si la situación de Slamovitz se repitió en otros liceos del país.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Lilián Galán calificó a la comisión como una “cortina de humo”: “Sabemos que hoy Secundaria tiene un faltante de 5.500 horas de docencia directa o indirecta, eso nos parece mucho más grave y es realmente lo que le importa a los padres hoy, que en medio de esta falta de presencialidad no tengan el asesoramiento de adscriptos o no estén conformadas las direcciones, ese es un tema muy grave y hace a la realidad de hoy”.

“Lo que pasó en 2016 y 2017 por supuesto hay que investigarlo pero en la órbita que corresponde que es Secundaria” dijo Galán, y aseguró que se termina distrayendo “la atención del Parlamento en un tema administrativo cuando ya hay una investigación abierta en la dirección de Secundaria que podrá resolver”. Asimismo, recordó que los legisladores no tienen “potestades de resolución: no vamos a mandar nada a la Justicia, no podemos investigar ilícitos, cuando vamos a citar a las partes tampoco tienen obligación de venir y sí tienen la obligación de ir a una comisión administrativa en la órbita de Secundaria”.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, también fue consultado este lunes al respecto de la situación y dijo que el propósito de la investigadora no sólo será profundizar en la actuación de los afiliados a la Fenapes, sino que también se analizará el proceder sobre las autoridades educativas del momento.

“Esto no sólo es una investigadora sobre el comportamiento de los sindicatos. Es también una investigadora sobre el comportamiento de las autoridades educativas de la época, que cuando tuvieron que elegir entre asegurar el derecho de los alumnos a tener clases y a tener docentes que dieran esas clases o proteger la imagen de los sindicatos, eligieron proteger la imagen de los sindicatos”, opinó.