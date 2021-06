El diputado colorado Felipe Schipani presentó este lunes la solicitud para crear una comisión investigadora en la Cámara de Representantes sobre “la justificación de licencias irregulares a los integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) por parte del Consejo de Educación Secundaria (CES) en el período 2015-2019”. Según dijo en una conferencia de prensa, “la comisión investigadora que solicitamos procede en la medida en que se cumplen los requisitos que establece la ley, que es la existencia de hechos irregulares o ilícitos”.

Schipani detalló que en el pedido de informes que hizo en marzo a la Dirección General de Secundaria “queda claro que aquí se otorgaron licencias a un dirigente sindical en violación de la normativa al respecto”. Se refiere a Marcel Slamovitz, actual vicepresidente de Fenapes, quien según Miriam Arnejo, directora del liceo de San José donde daba clase, justificó sus ausencias amparándose en una normativa inexistente. El legislador comentó que hubo 110 faltas justificadas en 2016 y 140 en 2017; en total “se trató de 250 horas de licencia obtenidas de una forma irregular e ilícita”.

Schipani aclaró que “los votos de la coalición están, de modo que esta comisión va a empezar a funcionar y deseamos que sea por unanimidad y que el Frente Amplio también acompañe la iniciativa”. Este lunes se conformó una comisión preinvestigadora que deberá manifestarse sobre la pertinencia de la iniciativa.

Hoy le presentamos al Pte. @AlfredoFratti la solicitud de creación de una Comisión Investigadora de las licencias irregulares otorgadas a dirigentes de Fenapes. Mañana a las 11.30 hs me recibe la Comisión Preinvestigadora integrada por @opepasquet, Nancy Nuñez y @fcarballo711 pic.twitter.com/dYrZDktTzH —(@FelipeSchipani) May 31, 2021

La comisión está integrada por los diputados Ope Pasquet, del Partido Colorado, Nancy Núñez, del Partido Nacional, y Felipe Carballo, del Frente Amplio (FA). Carballo comentó, en diálogo con la diaria, que ya comenzaron el trabajo y deben expedirse antes del miércoles a las 14.00. El trabajo en esta comisión comenzará formalmente este martes a las 11.30, cuando los tres diputados se reúnan para recibir la ampliación de las denuncias y toda la documentación presentada por Schipani.

Carballo adelantó que “no nos corresponde hacer entrevistas, la responsabilidad de la preinvestigadora es informar sobre la entidad de la denuncia y la procedencia de una comisión investigadora”. Sobre su posición personal o la del FA, Carballo prefirió no adelantar comentarios, ya que en la mañana del martes se reunirá la bancada y tratará el tema.

Las denuncias que presentó Schipani

El diputado sostuvo que a partir de la lectura de las actas del CES que recabó hasta el momento “queda claro que esta era una práctica generalizada de la dirigencia de Fenapes. La entonces directora de Secundaria [Celsa Puente] hablaba de que Fenapes le remitió una larga lista de horas a justificar y en las propias actas admiten que no había normativa que lo ampare”.

Schipani también hizo referencia a un presunto encubrimiento de la situación por parte del entonces consejero Javier Landoni: “Un consejero llegó a señalar que podía ser información que podía exponer a los docentes al escarnio público y si se filtraba iba a generar un daño del que había que proteger. De toda la información que he recabado queda claro que hubo un proceder absolutamente irregular de la dirigencia sindical de Fenapes de la época y también de las autoridades de Secundaria, que avalaron y justificaron estas horas irregulares”.

El diputado dijo que el objetivo de convocar a una comisión investigadora —la primera de este período de gobierno— es analizar “todos los hechos, si Fenapes ha tenido un proceder ilícito, si se ha solicitado justificar horas que no correspondía de acuerdo a la normativa y eran conscientes”, además, de la posible falta de las autoridades del momento que justificaron las faltas, a pesar de tener un informe de Jurídica que detallaba que no existía el convenio invocado.

Schipani considera importante que se conforme cuanto antes la comisión investigadora porque “todavía hay muchos cabos sueltos por atar, hay muchas cosas a indagar: no sabemos la entidad de la maniobra, no sabemos a ciencia cierta cuántas horas irregulares se justificaron a través de este mecanismos. No hemos podido acceder a esa larga lista que le remitió Fenapes al CES en 2017, no sabemos cuántos certificados falsos se presentaron, tenemos la presunción de que no fueron sólo los de Slamovitz, sino que estos certificados se presentaron también en otros liceos del país”.

Además, esta será la oportunidad de “escuchar los descargos de los investigados, que hasta el momento no han hablado; Fenapes habla de cualquier otra cosa, pero de estos temas no ha dado respuesta, lo propio [hacen] las autoridades de Secundaria de la época. No quiero adelantar cómo va a finalizar esta comisión investigadora, pero ojalá que finalice echando luz sobre una situación muy opaca”.