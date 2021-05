La expresidenta de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Virginia García, denunciará ante Delitos Informáticos al diputado por el Partido Colorado Felipe Schipani por el “uso indebido de imagen” que generó a partir del recorte de un video que “incita al odio”. “Este no es el camino. Respetemos las investiduras y debatamos con altura”, informó el sindicato en su cuenta oficial de Twitter.

Ahora, junto a la profesora Virginia García Montecoral, quien lleva adelante ante Delitos Informáticos una denuncia a @FelipeSchipani por uso indebida de imagen e incitación a la violencia. Mientras sigue la cacería de brujas aún estamos esperando se expida la justicia. https://t.co/wee43m8O4w pic.twitter.com/bTdNxoEEXp — FeNaPES (@FenapesUruguay) May 19, 2021

En el video que difundió el legislador, consignado por VTV Noticias, García dice que “el docente tiene que entender que es un transmisor de conocimiento, ideología y valores”. Sin embargo, desde el sindicato entienden que estos dichos son sacados fuera de contexto. “Esto opinaba García. A confesión de parte, relevo de prueba”, publicó Schipani.

Por otra parte, Marcel Slamovitz, vicepresidente de Fenapes -actualmente suspendido del cargo mientras se lo investiga-, aseguró a Mora contenidos, medio de San José, que denunciará al colorado ante la Justicia por entender que lo injurió. “Se me ha tratado de delincuente, de infame, de cosas que no corresponden”, sostuvo, y apuntó: “Que Schipani saque sus fueros y vamos a la Justicia”.

En diálogo con la diaria, el representante colorado afirmó que estas dos denuncias que se prevé se hagan en su contra “son un disparate” y exhortó a los dirigentes de Fenapes a que “agarren un libro de derecho”. “Lo único que hice fue colgar un video que estaba en Youtube. Le recomendaría en general a Fenapes que llamen a un profesor y agarren un librito de derecho para que no pasen vergüenza ante los planteos que hacen. Para mí, que me denuncie Slamovitz, es como una cocarda, es un honor el que me hace”.

Asimismo, valoró “mucho” que el dirigente sindical, que está siendo investigado por la Dirección General de Educación Secundaria por valerse de horas sindicales de forma irregular, “empiece a hablar” tras haber “estado unos días en la clandestinidad”. “Ya que se largó a hablar tiene que decir por qué solicitó esas 250 horas, por qué presentó certificados falsos, por qué dejó a cinco grupos de un liceo de San José sin clases, por qué aludió a un convenio que no existe, cómo fue que promovió a esos alumnos sin haberles dado clases. Creo que Slamovitz le debe a la sociedad respuestas a esas preguntas”, añadió.

El informe

Luego de que la exdirectora del liceo departamental de San José, Miriam Arnejo, dijera en Informativo Carve que Slamovitz intentó justificar en 2017 más de 140 horas de ausencia de su cargo docente “bajo el encubrimiento” de un integrante del entonces Consejo de Educación Secundaria (CES) que dispuso el archivo de la denuncia, en marzo de este año, Schipani hizo un pedido de informes a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para aclarar las faltas del dirigente sindical.

Arnejo aseguró que Slamovitz presentaba un formulario en el que solicitaba días libres, en base a una disposición del Estatuto del Funcionario Docente, más allá de las “20 horas de licencia correspondientes por su actividad gremial”. La directora del CES en aquel entonces, Celsa Puente, definió que el integrante de Fenapes no podía justificar esa cantidad de horas. La exdirectora había dicho que la causa entró a Jurídica de Secundaria pero fue archivada.

En junio de 2017, ante Jurídica, para justificar las faltas, el sindicalista afirmó estar amparado por el inciso 10 del artículo 70 del Estatuto del Funcionario Docente y por un “convenio firmado entre el Codicen [Consejo Directivo Central] y Secundaria”. Sin embargo, esa división le pidió que presentara el convenio, pero no lo hizo, consignó El País.

Un mes después, la abogada de Jurídica informó al CES que no existía fundamento para “justificar las inasistencias del profesor Slamovitz al amparo del artículo 70 inciso 10, por participar en actividades encomendadas por el Ejecutivo de Fenapes”. Los consejeros, de todos modos, avalaron las inasistencias de Slamovitz.

El secretario general de Fenapes, José Olivera, dijo a la diaria que, ante la investigación administrativa que realiza Secundaria al docente, hay que sacarse “todas las dudas” porque es la “mejor contribución que le podemos hacer a la sociedad”. “Seguimos convencidos de que esto es una operación mediática y una persecución política. Hay una conjunción entre algunos medios de comunicación y el accionar del diputado Schipani”, indicó, y agregó que le recuerda al “régimen fascista” porque “lo hacen desde la impunidad que ellos manejan de un instrumento” como son los fueros parlamentarios.