En su última reunión extraordinaria, llevada adelante en junio, la Asamblea Técnico Docente (ATD) de Educación Inicial y Primaria reiteró lo ya manifestado en la anterior instancia, en setiembre del año pasado: el rechazo a la transformación educativa establecida por la administración anterior.

Según la resolución que publicaron recientemente, el colectivo de maestros y maestras de todas las escuelas públicas del país “reafirma su compromiso para analizar y construir las bases de un nuevo programa discutiendo desde sus fundamentos: definiciones epistemológicas, las funciones de la escuela, forma escolar, concepciones de enseñanza y aprendizaje, malla curricular, evaluación y condiciones de trabajo”.

En ese sentido, también rechazan la posición de la actual Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) de revisar contenidos puntuales de la transformación y que, por el contrario, la intención no sea modificarla enteramente. “Mantener los documentos de la TCI [Transformación Curricular Integral] provoca mayores daños al sistema educativo que discutir los verdaderos procesos por los que debe transitar la educación pública”, aseguran desde la ATD.

Complementaron su posición con el argumento de que reconocer “la rica historia de producción del magisterio uruguayo, con la convicción de desarrollar espacios de participación en un proceso de amplia discusión, genera consensos de largo plazo”. Es en este marco que se resolvió como moción general que, mientras se elabora un nuevo programa que considere el punto de vista de los docentes, la ATD exija que se retorne al Plan 2008 para la educación inicial y primaria.

Esteban Coitiño, integrante de la Mesa Permanente de la ATD de Educación Inicial y Primaria, explicó a la diaria que este año la discusión sobre la transformación educativa se “reabrió” debido a la revisión planteada por las autoridades de la educación actuales. Sin embargo, apuntó que “la propuesta no está en la sintonía de las resoluciones” que la ATD había tomado en 2024.

“Dijimos que la transformación curricular que se había impuesto era una traba para el aprendizaje de los niños, con un impacto muy duro en el rol docente, y que, por lo tanto, teníamos que caminar por un recorrido para llegar a la elaboración de un nuevo programa”, enfatizó.

Según especificó, la propuesta de la ATD es “hacer algunos cambios en los contenidos” para Primaria que “tengan como punto de partida el programa 2008, que fue con la participación democrática a través de la ATD en instancias múltiples, con una retroalimentación con la participación de todos los docentes del país”. De acuerdo a Coitiño, además, la metodología construida para el Plan 2008 “no es la de ahora”, con la que también están en desacuerdo, ya que se basa en el desarrollo de competencias en los estudiantes y deja en un segundo plano a los contenidos.

“Consideramos que el camino es el de escuchar a la mayoría de los colectivos del país para caminar por la elaboración de un nuevo programa”, reiteró. En ese contexto, el integrante de la ATD admitió que elaborar nuevos programas implica “nuevas dificultades”, como empezar de cero. “Es un nuevo cambio, lo entendemos como un problema, pero es necesario, porque lo que hay sobre la mesa ha sido muy nocivo”, enfatizó.

De acuerdo a su visión, la administración pasada no pudo “mostrar un solo logro” de la reforma curricular, porque “no existe”. Señaló que los “datos que hay” son “artificiales, como los índices de repetición, porque eliminaron la repetición, y, por tanto, no son consecuencia de mayores aprendizajes o de que haya habido mejores niveles de participación de estudiantes en los centros educativos”.

Para la ATD, el compromiso también debe ser que “las decisiones tomadas” por la Asamblea sean “tomadas en cuenta” y no sólo escuchadas. En este sentido, Coitiño señaló que el 16 de este mes tienen una instancia de reunión con el Consejo Directivo Central de la ANEP, pero que no “necesariamente tendrá como temática lo definido” en la ATD extraordinaria. Resaltó que la propuesta de crear un nuevo programa “es un tema específico de Primaria”, y que no sólo confían en que “se va a dar el encuentro”, sino también en que “hay altas posibilidades de que sea favorable y de que haya un acuerdo”, ya que, a su entender, la propuesta de la ATD “está bien fundamentada”.