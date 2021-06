El calendario del retorno a las clases presenciales marca que este lunes será el turno de los grupos de cuarto, quinto y sexto de escuelas urbanas de todo el país, con excepción de Montevideo y Canelones, que lo harán el lunes 21 de junio. Ante esto, Elbia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP), señaló a la diaria que, “a pesar de que se dice que las cifras de contagios [de coronavirus] están entrando en una meseta”, lo que se vive actualmente en las escuelas “es un problema que afecta su funcionamiento”. No sólo por los niños, maestros y funcionarios que, eventualmente, tienen que quedarse en cuarentena, sino también porque a partir de hoy “se va a incrementar la movilidad, porque los niños no van solos a la escuela, sino con la familia”.

“El sábado falleció una maestra en Canelones. ¿Quién va a sostener a esa comunidad educativa? En el seno familiar de la maestra no había contagios. Entonces, es muy difícil afrontar esto a partir de mañana en el colectivo, entre los niños y los maestros de la escuela. Hay que pensar en el día después. Más allá de los esfuerzos por la aplicación de los protocolos, tiene que haber otra señal al resto de la población, relacionada con el descenso de la movilidad. Y no lo decimos los maestros, sino los médicos y los científicos”, subrayó.

Pereira dijo que al gremio no solamente le preocupa la muerte de maestros o de funcionarios, sino “el aumento de los fallecimientos de la población” en general. Acotó que algunos van a decir que ahora “hay menos fallecimientos”, pero “estar contabilizando la cantidad de fallecidos es lamentable, porque cada pérdida de una vida humana lleva a un círculo bastante amplio de otras personas, y allí están nuestros niños”. Catalogó como “muy duro” lo que está pasando y agregó que en el gremio no ven “que lo que en principio el gobierno había resuelto para bajar la movilidad esté dando los efectos que se desearon”.

En cuanto a los problemas que afectan al funcionamiento en las escuelas, Pereira dijo que cada grupo que entra en cuarentena sale de la presencialidad y vuelve a la virtualidad, pero cuando regresa a la escuela, otro grupo “tiene que volver a salir”, por lo tanto, “es una situación muy compleja para la estabilidad de los aprendizajes de los niños”. Subrayó que todavía hay grupos que se pueden “subdividir, por la cantidad de alumnos que tienen”, pero esto no se ha podido llevar adelante porque “los cargos no están creados”.

“Por más que se nos diga y se diga públicamente que no hay maestros para subdividir los grupos, eso no es cierto. Tenemos la cifra: 817 maestros egresaron de la carrera el año pasado, y hay que preguntarle al resto del país, en los departamentos del interior, cuántos maestros están aún sin estar al frente del aula, y se cuentan por cientos”, subrayó. Insistió con que el argumento que dan las autoridades es que no se crean los grupos porque no hay maestros y cada vez se reciben menos, “pero no es así”. “No se crean cargos porque no hay una voluntad política de hacerlo, que es incrementar el presupuesto. Eso es clarísimo”, sostuvo.

Agregó que, actualmente, los niños no pueden estar todo el horario en las escuelas, porque la mayoría de los locales de tiempo completo trabaja cuatro horas, la mitad del grupo en la mañana y la otra de tarde, “cuando el número de alumnos es grande, porque no hay un espacio físico adecuado para mantener el protocolo”. “Pero si se crearan cargos, entonces los niños podrían estar más tiempo en la escuela, porque ahora no hay una limitación de tiempo de permanencia en la institución, como había al principio de la pandemia. El protocolo no indica eso. Los niños podrían perfectamente estar todo el horario si se tuviese la posibilidad de subdividirlos con otro maestro”, finalizó.

“Vienen haciendo las cosas muy bien”

Por su parte, Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), señaló a la diaria que Pereira “ya sabe” que el gobierno destinó 52 millones de pesos para “la creación de 50 nuevos cargos” en 2021. Además, han recibido planteos de algunas inspecciones departamentales sobre “la necesidad de, con algunos cargos más, descongestionar y seguir avanzando hacia la presencialidad plena, respetando los protocolos”, y “en ese camino” están.

El jerarca sostuvo que “nunca van a ser suficientes” todos los esfuerzos que puedan hacer, en la medida en que deben atender “situaciones diversas”. Entre ellas, “la falta de docentes y de espacios locativos”, a pesar de que hay “cerca de 50 espacios adicionales, que están por fuera de los centros educativos, para subdividir grupos y permitir la presencialidad plena”.

“Y también las cuestiones vinculadas al presupuesto, porque hay que darse cuenta de que 90% de los 77.400 millones de pesos por año que tiene la ANEP se va en salarios. O sea que es ilógico e irrisorio mantener un discurso demagógico diciendo que hay que subdividir todos los grupos y que con ello se encuentra la solución, porque, por todas estas circunstancias y otras tantas más, es imposible hacerlo”, aseguró.

Por último, el jerarca dijo que se está avanzando en una combinación de “mejorar espacios físicos existentes, asignar recursos adicionales a los centros y crear nuevos cargos”, para “ir mejorando la presencialidad”. “Yo estoy muy conforme con el trabajo de los inspectores y de los equipos de dirección en todo el país. La verdad, vienen haciendo las cosas muy bien”, finalizó.