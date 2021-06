Para mantener el merendero una vez al mes hace feria en la vereda de su casa. “Lo que no se venda ese mismo día, se junta y se reparte”, dice. De mañana sale a caminar con las perras, agarra botellas, vacías porque “en general” las familias “se olvidan de la botella para venir a buscar la leche”. Botellas para las familias y bidones para el asentamiento. Y para quienes son intolerantes a la lactosa, que son tres niños, hace aparte leche de avena.

Pero a veces, no alcanza. El insistente pedido a los grandes supermercados no surtió efecto, pese a la crisis que aqueja no sólo a los vecinos de El Caño, sino a gran parte de la población. “Imposible que pueda poner todo yo porque no se está laburando nada. Con lo que me dan, yo cocino, me arreglo y veo”, agrega, y sostiene que “cualquier cosa sirve”. Si bien pidió ayuda al Mides y a la Intendencia de Montevideo, por medio del plan Ayuda Básica a la Ciudadanía, todavía no hay una respuesta concreta.

Frutas, verduras, leche en polvo, avena, pan, arroz, ollas, garrafas e incluso herramientas de construcción, como también yeso, para reformar la casona y convertirla así en el club de niños, son algunas de las cosas que está dispuesta a recibir. Si a algún lector o lectora le sobra alguna computadora, también sirve. “Son para ellos, para que estudien”, afirma. Juguetes para el Día del Niño que se avecina también se aceptan. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con Verónica al 092 277 985 o al 2314 6673.