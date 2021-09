No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En un país en el que faltan docentes en ciertas áreas, el aumento de la matrícula de las carreras del Consejo de Formación en Educación (CFE) es una buena noticia. Eso ha ocurrido de forma más o menos sostenida en los últimos 20 años, según recoge el Informe de matrícula inicial 2021 del organismo, al que accedió la diaria. Este año se registran 35.240 inscripciones a carreras, 9,3% más que en 2020 y 45,9% más que en 2017, primer año en que la División de Información y Estadística del CFE comenzó a elaborar este tipo de informes de matrícula.

Más allá de la creación de nuevas carreras en los últimos años, el informe establece que el incremento en la matrícula es similar en las distintas opciones de formación, incluso en profesorado y magisterio, que cuentan con una mayor cobertura en territorio. En particular, se destaca que, en términos relativos, en los últimos años se registra “un aumento considerable” de las matrículas en las carreras de Profesor y Maestro Técnico y de Maestro en Primera Infancia. En este último caso, los 3.252 estudiantes de este año son 170% más que los de hace cinco años, mientras que en dicho período la carrera de Profesorado Técnico creció 192,5% hasta llegar a 544 estudiantes este año.

En 2021, la carrera de Maestro de Educación Primaria tiene 8.272 matriculados, lo que implica un crecimiento de 8,5% respecto del año pasado y de 29,8% en relación a 2017. En el caso de Profesorado, este año registró 20.032 estudiantes, 9,1% más que en 2020 y 45,9% más que hace cinco años. Si se analizan las distintas especializaciones a la interna, la que cuenta con más estudiantes es la de Matemática, con 13,8% del total, seguida por Historia, con 10,6%, Ciencias Biológicas, con 9,4%, y Español, con 8,1%. Entre 7,4% y 4,4% de incidencia se ubican Derecho, Inglés, Filosofía, Ciencias Geográficas, Literatura, Comunicación Visual, Física y Química. Por su parte, con una incidencia de entre 3,7 y 2,3% están Informática, Educación Musical y Sociología.

Las opciones de formación técnica en 2021 marcaron que las más demandadas fueron las especialidades de Contabilidad y Economía (295), Administración (332) –ambas del Profesorado Técnico–, Gastronomía opción Cocina (205) y Electrotecnia (126) –de Maestro Técnico–, mientras que el resto registra menos de 100 inscriptos.

Avance y retención

El informe plantea que “una característica estructural” de la distribución por grado de los estudiantes del CFE es que casi la mitad están inscriptos en el primer año, mientras que 17% está en cuarto. En cuanto a la cantidad de asignaturas a las que se inscriben los estudiantes, en 2021 el promedio fue de ocho, lo que varía por carrera: en magisterio el promedio es de diez cursos y en profesorado de siete.

Si se analiza la matrícula activa, es decir, quienes realizaron alguna inscripción en los últimos dos años y están en condiciones de presentar trabajos finales y dar exámenes, el número asciende a 47.970. De esas inscripciones, 24,3% son estudiantes que registraron alguna inscripción en 2020 pero no en 2021. El porcentaje de quienes no permanecen de un año a otro ha registrado una leve baja desde 2018, cuando se ubicó en 26,5%.

En 2021, 10.016 personas se inscribieron por primera vez en una carrera del CFE. De ellas, 8.310 lo hicieron por primera vez. En relación a 2020, los ingresos crecieron 3,9% este año y 11,4% si se compara con 2017. Si bien existe un incremento, este es menor que el que se registra en la matrícula general, lo que podría explicarse porque los niveles de permanencia interanual tienden a ser mayores, señala el texto.

La distribución de inscripciones por carrera muestra una tendencia estable en los últimos años: Profesorado está en el entorno de 60% de los ingresos, Magisterio en 20%, Maestro de Primera Infancia registra 7,7%, Educador Social 4,8% y Maestro y Profesor Técnico 2,6 y 2,4%, respectivamente.

En las carreras de Maestro en Primera Infancia y Maestro en Educación Primaria las mujeres representan más de 90% de las inscripciones.

Perfil de los estudiantes

A lo largo de los cinco años estudiados, todas las cohortes mantienen como característica general el alto grado de feminización, que en 2021 se ubica en 72,7%. De todas formas, esta tendencia no es homogénea en todas las opciones y aumenta en la medida en que la carrera forma para trabajar con niños más pequeños y, por lo tanto, hay un mayor componente de tareas de cuidados. Precisamente, en las carreras de Maestro en Primera Infancia y Maestro en Educación Primaria las mujeres son más de 90% de las personas inscriptas.

27 años es la edad promedio de quienes ingresan por primera vez al CFE.

A partir de analizar los datos puede advertirse que no es tan frecuente que los estudiantes de Formación en Educación ingresen al año siguiente de egresar de la educación media. La edad promedio de quienes ingresan por primera vez al CFE es de 27 años, pero no se trata de un dato homogéneo. Por ejemplo, el informe muestra que 50% de los estudiantes nuevos tiene como máximo 24 años de edad. Si se observa el porcentaje de quienes ingresan al CFE y tienen 17 o 18 años –la edad teóricamente esperable–, no alcanza a ser 20% en ninguna de las cohortes, más allá de que la tendencia va en aumento. Además, aproximadamente 60% de los estudiantes ingresa al CFE después de que al menos transcurren dos años desde la finalización de la educación media.

Siete de cada diez estudiantes del CFE reside en el interior.

En cuanto al lugar de residencia, las tendencias muestran estabilidad en los últimos años. Siete de cada diez estudiantes del CFE residen en el interior, mientras que tres de cada cuatro lo hacen en la misma localidad en la que estudian. Por su parte, desde que existen registros, entre 92% y 93% de los ingresos al CFE cursaron el último año de educación media en un centro educativo público.

Desde el año pasado también se pregunta a quienes ingresan a la institución qué los llevó a anotarse. Entre las respuestas más comunes están la vocación (72,6%), contar con una salida laboral (41,7%) y que es el complemento de una formación previa (25,1%). Precisamente, de la matrícula de 2021, 37% cursa o cursó otra carrera terciaria fuera del CFE.

Tres de cada cuatro estudiantes que ingresan al CFE son la primera generación de su familia en acceder a estudios terciarios.

Otro de los objetivos del relevamiento es conocer las características de los hogares de los estudiantes. Tres de cada cuatro estudiantes que ingresan al CFE son la primera generación de su familia que accede a estudios terciarios. Por su parte, en las distintas cohortes de ingreso a la institución, cuatro de cada diez declaran ser jefes de hogar o cónyuges y uno de cada diez dice tener un menor de cuatro años a su cargo.

20% de los estudiantes dijo no tener acceso a internet en su hogar.

Uno de cada cuatro reside en viviendas con problemas de infraestructura (es decir, que tiene goteras y/o se inunda cuando llueve) y uno de cada diez vive en condiciones de hacinamiento. En cuanto al acceso a internet en el hogar, especialmente importante en tiempos de estudio a distancia, 20% de los estudiantes dijo no tener acceso a ese recurso, más allá de que el porcentaje presentó una baja en el último año. Finalmente, en 2021 17,1% de los estudiantes del CFE fue beneficiario de programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social destinados a la atención de condiciones de vulnerabilidad social crítica.