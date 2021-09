No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Un año y medio después de la fecha reglamentaria se realizaron las elecciones universitarias en todas las facultades de la Universidad de la República (Udelar). A causa de la pandemia y de que la Corte Electoral (CE) tuvo que organizar otras elecciones, como las departamentales en 2020, el cogobierno universitario no pudo renovar los principales organismos centrales y de cada facultad el año pasado, como estaba previsto.

Las elecciones celebradas este miércoles encontraron a la Udelar retomando su actividad presencial, pero con varios cursos que se mantienen en la virtualidad desde que se decretó la emergencia sanitaria. Por ello, muchos estudiantes que ingresaron a la institución a partir de 2020 aprovecharon la oportunidad para conocer los locales de sus facultades. Ese fue el caso de Facundo y Romina, quienes entraron a la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) el año pasado. Ambos habían ido sólo una vez al edificio de la facultad y estaban deseando votar en un circuito que les permitiera hacer un recorrido por el edificio. Según contaron a la diaria, se informaron sobre la elección y las opciones a través de la página web de la FCEA y de las cuentas de Instagram de los gremios y agrupaciones estudiantiles.

Reencuentros y desencuentros

El rector de la institución, Rodrigo Arim, valoró que es “muy importante” que las elecciones se hayan concretado para renovar los principales órganos de conducción, que ya estaban funcionando con designaciones vencidas, y también son electores de decanos y del propio rector. En particular, destacó a la diaria la “alegría de volver a encontrarnos en locales universitarios” luego de tantos meses de trabajo virtual.

De todas formas, Arim dijo que durante la jornada se presentaron algunas dificultades, principalmente en los locales de votación en el interior, donde la Udelar estimaba una cantidad “muy importante” de votos observados. Según explicó, ello se debe a que buena parte de los estudiantes que siguen los cursos virtuales están residiendo en sus localidades de origen, donde podían sufragar en locales previstos por la CE. El rector señaló que pese a la previsión, la planificación del plan circuital “fue desbordada” y por ello la CE determinó el aplazamiento del funcionamiento de los circuitos durante dos horas como máximo, en caso de que fuera necesario. Sin embargo, ello no fue suficiente y en algunas zonas, como la Costa de Oro, quedaron personas sin sufragar después de realizar varias horas de fila. Por ello, la CE informó que “será motivo de justificación del no voto el no haber podido sufragar vencido el plazo de prórroga de dos horas, hasta las 21.00”.

José Garchitorena y Analía Piñeyrúa, ministros de la CE, organismo a cargo de organizar y supervisar la elección, explicaron algo similar a la diaria. Según dijeron los jerarcas, a pesar de que la Corte había tomado previsiones, como aumentar el número de circuitos en el interior, hubo situaciones de este tipo en todos los departamentos, pero en particular Canelones fue uno de los más afectados. Por ejemplo, Piñeyrúa mencionó que los circuitos de Solymar estuvieron “totalmente desbordados” y agregó que en algunas zonas concurrieron dos y tres veces más votantes que los que la Corte esperaba, a lo que se suma que el voto observado implica un trámite más lento que el habitual.

Según los datos del escrutinio primario de la CE se estimaba que concurrieron a votar 230.000 personas en los circuitos de Montevideo, a los que se suman 45.000 votos observados. Según dijo Garchitorena, los números de la Corte marcan que en todo el país votaron 75% de los habilitados, cifra que en Montevideo fue de 63%.