Sin descuidar las demás carreras, la UTU está haciendo una “gran apuesta” a las escuelas agrarias. Para eso, la Dirección General de Educación Técnico Profesional-UTU se encuentra realizando varios convenios para que, luego de terminada la carrera, sus estudiantes puedan tener pasantías que les permitan insertarse en el mundo laboral.

Juan Pereyra indicó que cuando asumió la dirección general de UTU se encontró con que el Programa Agrario estaba “muy muy disminuido” en relación a la “producción” y en el ida y vuelta con el sector productivo.

“No sólo el sector agrario, sino la UTU en general, porque tenía un estilo de gestión diferente, más cerrado, más endogámico, pero no lo critico. En el caso de las escuelas agrarias, no se les daba mayor importancia a la producción, sino a otro tipo de cosa. Nosotros entendemos, ya que conocemos el Programa Agrario a fondo, que si no se tiene una buena producción, si no se produce en forma eficiente, si no se produce con última tecnología, es imposible educar bien”, consideró Pereyra en diálogo con la diaria.

El director de UTU indicó que se encuentran trabajando para tener una “buena producción” y, fundamentalmente, “poder trabajar en conjunto con los actores de la actividad privada, que son quienes van a requerir a los alumnos que salen de las escuelas agrarias”. “Por eso mismo es que deben salir con las capacidades que el país productivo necesita y, en particular, que el sector agropecuario requiere. En el futuro cada vez más vamos a abrir las porteras”, añadió.

Por su parte, el director del Programa Agrario de UTU, Juan Fitipaldo, señaló a la diaria que se están vinculando con gente que “se quiere arrimar con propuestas”. “Apostamos a una excelencia educativa y para eso tenemos que incorporar tecnología, maquinaria nueva, abrirnos al medio y poder generar una asociación o una vinculación con ellos para generar esta nueva calidad educativa que se está buscando”, añadió.

Asimismo, expresó que “hay gente” que quiere “aportar conocimiento” y “sumarse a esta nueva gestión”. “Lo importante es la línea que estamos siguiendo, de buscar nueva tecnología, de buscar que los egresados salgan con la capacidad, con ese conocimiento que les permita enfrentarse al mundo laboral agrario con el cual se van a encontrar. Ese es nuestro principal objetivo, que los muchachos salgan con la formación que el medio agrario les está demandando”, estableció.

Abandono “muy bajo”

La desvinculación de los estudiantes de los programas agrarios es “muy baja”, afirmó Pereyra. Según el jerarca, ello ocurre porque en la mayor parte de las escuelas agrarias los jóvenes están en internados. De 34 escuelas agrarias que hay en el país, 32 tienen internado de distintos formatos, puesto que en algunos casos pueden “ir y venir” en el día, en otros se pueden quedar todo el año si así lo prefieren, y también pueden optar por quedarse una semana y otra no, para que el desarraigo familiar no sea tan pronunciado.

“Hay muchos chicos de familias con grandes problemas económicos, para lo que las escuelas agrarias también son una solución. Eso hace que más allá de los cursos, la solución que está dando la institución es muy bienvenida de un sector de la población, en especial la rural, que a veces tiene grandes carencias. Por eso el abandono es muy bajo”, manifestó. En tanto, Fitipaldo valoró que el programa sea “bien descentralizado”.

Con fuerza

Tras varios años, la UTU volvió a exponer un stand en la Expo Prado y, según valoran las autoridades, lo hicieron con éxito. “Rompimos con la expectativa, nunca lo imaginamos”, evaluó Pereyra. El puesto recibió por parte de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) el segundo premio a mejor stand en la categoría de organismos públicos.

Según las autoridades de la ARU, el premio se otorgó por la “exposición y muestra de las diferentes especialidades que los centros educativos llevan adelante y los progresos de sus alumnos”. Asimismo, indicaron que la UTU es una “institución que se encuentra súper capacitada para la tarea agropecuaria y que cada vez son más necesarios los jóvenes técnicos en el área”.

Además, Pereyra destacó que un ovino de la Escuela Agraria de Montes ganó el premio Reservado Gran Campeón en Hampshire Down. “Fue algo espectacular para nosotros. Hace un tiempo habíamos pensado en presentarnos de alguna manera en la Rural del Prado para tener presencia más allá de los animales que nosotros presentamos. Entonces dije: ‘si nos vamos a presentar, tenemos que jugar en primera división; tiene que ser algo humilde, pero que esté muy bien’. Realmente, me saco el sombrero con la gente que trabajó en eso, fue espectacular”, señaló Pereyra, y valoró la trascendencia que ha tenido en los medios y en las autoridades.

Por su parte, Fitipaldo afirmó que “hubo una conjunción de esfuerzos de toda la institución” para que se logre el stand. Sobre el premio, Fitipaldo dijo que les “alegró mucho” y que fue una manera de exponer a la UTU como una institución “con otra visión, con una apertura hacia la comunidad, hacia el ámbito empresarial, agropecuario, y de más actividades que estaban allí”.