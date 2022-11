“Hace falta apoyar la Transformación Educativa con todas nuestras fuerzas. Está en juego el futuro de nuestros niños y jóvenes, el de sus familias y el del país”, esgrimió vía Twitter el diputado por el Partido Nacional (PN) Rodrigo Goñi, para convocar a un conversatorio del Espacio 40 titulado “En defensa de la reforma educativa”, que la Administración Nacional de Educación Pública implementará a partir de 2023.

Además de Goñi, en la actividad participaron otros compañeros de partido: la diputada Nancy Núñez, de Alianza Nacional, y el diputado Gabriel Gianoli, quienes durante algo más de una hora estuvieron en la sede de la agrupación, ubicada en 18 de Julio y Pablo de María.

“Yo no quiero ver a nadie de nosotros, de aquí al último día del gobierno, sin que la causa de la transformación educativa sea nuestra primera bandera”, manifestó Goñi en la charla. Según el diputado, “no hay ningún tema” que se pueda pretender cambiar y que sea sostenible en el tiempo “sin la educación de nuestros jóvenes”.

Por esas razones, anunció que desde ahora hasta el inicio de las clases en marzo la agrupación Espacio 40 se dedicará a realizar actos en los distintos barrios de Montevideo con el fin de “explicar” la reforma educativa. “Ahora necesitamos convencer a los docentes. ¿Cómo se convence? Porque la enorme mayoría quiere lo mejor para sus niños, sus educandos. Entonces, hay que convencer a las familias de que esto es necesario”, argumentó.

En diálogo con la diaria, Goñi explicó que durante “todo el verano” y “todas las semanas” tendrán un acto “en un barrio distinto”. La semana que viene será en Cerrito, en la segunda semana en el Cerro y “así sucesivamente, porque la reforma tiene que ser conocida; nosotros como políticos tenemos la obligación de hacerla entendible: explicitar y explicar a la ciudadanía lo que está en juego”, señaló. “Si alguien quiere realmente apoyar el gobierno” la manera “más importante -y hasta excluyente-” es “apoyar la transformación educativa”, agregó.

En cuanto a algunos puntos específicos de la reforma, como el reclamo de los sindicatos de la educación de una “participación real” en el proceso de construcción y, por tanto, la solicitud de que la reforma se aplace un año, Goñi señaló que “no tenemos más remedio que el apuro”. “Están los muchachos en juego, no pueden esperar otro año”, completó. Refirió, en ese sentido, al porcentaje de jóvenes del quintil más bajo que no egresan y que, en consecuencia, “van a quedar excluidos del mercado laboral: eso significa que no va a tener posibilidades de trabajar con un salario digno, que le permita acceder a un bienestar”.

De “mitos” y “relatos”

“La transformación educativa no es lo mismo que reformar”, aseguró Núñez. En esa línea, explicó que las “dos grandes reformas” en Uruguay se llevaron a cabo con José Pedro Varela y con Germán Rama, pero “ninguna de las dos llegó a transformar”. “Transformar significa que volvamos a formar”, manifestó.

Núñez, también docente, narró que en el siglo XXI los expresidentes José Mujica y Tabaré Vázquez quisieron reestructurar la educación, pero “chocaron contra los corporativismos: es decir, las ideas de los sindicatos de oponerse” a las modificaciones de “las estructuras como estaban”. Sin embargo, dijo, “en este momento tenemos un Consejo Directivo Central [de ANEP] que está muy decidido a llevar adelante las reformas que se han pensado, porque esto no es algo nuevo”.

Asimismo, según Núñez “no es verdad” la denuncia docente de que “no hay participación”, sino que se trata de “uno de los mitos y de los relatos”. Aclaró, sin embargo, que “hay muchos docentes en los sindicatos que saben que esto es necesario”. Por otro lado, al igual que Goñi, subrayó que “si no logramos el involucramiento y compromiso de los docentes, implementar [la reforma educativa] va a ser muy difícil”, aunque admitió que “va a haber cosas para mejorar”.

Al respecto, señaló que quienes “van a tener que trabajar mucho son los docentes”, pero que la ciudadanía “puede quedarse con la tranquilidad de que tenemos los mejores planes y currículo. No nos asustemos con que vaya a haber problema y resistencia en marzo… va a pasar, pero lo que tenemos que hacer es mantener la calma y saber que vamos por buen camino”. Según Núñez, los programas y el marco curricular propuestos son “los mejores documentos que podemos tener en Uruguay: son de una solvencia e integralidad como nunca tuvimos”. Sobre ello, destacó que “nunca” los distintos subsistemas habían trabajado en un currículo.

En otro orden, la diputada aseguró que “no hay recortes” en la educación, sino que “hubo pandemia; a la oposición le parece que fueron años comunes, pero tuvimos problemas, como todo el mundo”. Aun así, según Núñez, el gobierno asignó presupuesto y, por tanto, afianzó que “dinero para la transformación y para todos los cursos hay”, aunque “estamos un poquito más complicados para la infraestructura”.

“Nosotros sí sabemos lo que es la revolución. Y hoy nosotros nos vamos a revolucionar, a revelar con esta tarea [la recorrida por Montevideo], con un sector que está desfavorecido”, finalizó Gianoli.