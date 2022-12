El miércoles, en una larga sesión, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) abordó el Plan de Educación Básica Integral que pretende comenzar a aplicar en 2023 en algunos grados, en el marco de la reforma curricular que promueve el organismo. Sin embargo, sólo se aprobó la malla curricular definida para secundaria, de forma que ese subsistema pueda comenzar a la brevedad con la elección de horas docentes, informó a la diaria Julián Mazzoni, representante docente en el Codicen.

Según dijo, en el caso de UTU, se están discutiendo cambios de nombres de algunas asignaturas y el rol que tendrán los talleres de educación para la sexualidad, de tecnología y de orientación vocacional, entre otros aspectos que aún restan definir y que serán laudados en una sesión extraordinaria del organismo convocada para el próximo viernes.

No obstante, el otro tema importante que el Codicen iba a abordar referido a la reforma curricular tenía que ver con el Consejo de Formación en Educación (CFE), ya que se preveía tratar el plan de estudios de la carrera de profesor de Educación Media. Si bien el lunes se realizó una sesión extraordinaria del organismo para aprobar los planes en ese nivel, sólo se pudieron aprobar los documentos para cinco de las carreras y quedó pendiente el plan para profesorado.

Si bien estaba previsto que en la sesión del miércoles llegara el plan con ajustes y correcciones ante algunos errores e inconsistencias que tenía el documento, finalmente la nueva versión llegó por correo durante la sesión del Codicen de este miércoles y no pudo ser tratado. Por ello, el organismo convocó a otra sesión extraordinaria para este jueves, cuando sí se prevé aprobar el nuevo plan.

No obstante, este nuevo atraso en el cronograma llevó a las autoridades políticas en el CFE a tener que posponer el inicio de la elección de horas, que había sido anunciado para el viernes, pero finalmente será el lunes 12. Según detalló Mazzoni, el cambio fue anunciado por el presidente del CFE, Víctor Pizzichillo. Al respecto, el consejero docente agregó que en ese subsistema hay mallas curriculares en algunas orientaciones de la carrera de maestro técnico que todavía no están elaboradas. Según dijo, todavía faltan las mallas para maestro técnico en construcción, en carpintería, en gestor en tecnologías digitales, en redes y telecomunicaciones, y en el ramo textil, lo que hará que se postergue todavía más el inicio de la elección de horas docentes para esas asignaturas, que se dictan en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica.

Mazzoni planteó que este problema repercutirá también en la elección de horas de UTU para esas opciones, que deberá retrasarse. Precisamente, la elección de horas se realiza primero en el CFE porque los profesores en buena medida prefieren tomar horas en ese subsistema y, en función de esa decisión, luego definen cuántas horas toman en secundaria y UTU. Si la elección comienza por estos últimos, luego terminan renunciando a las horas, que toman por las dudas y tienen que liberar con el objetivo de tomar horas en formación docente.

Según Mazzoni, la imposibilidad de llegar a acuerdos en este momento del año habla de que las autoridades políticas en el organismo están “a contrarreloj” para la aprobación de los documentos, que, aunque se quisiera, no pueden ser votados a tapa cerrada, porque muchas veces contienen errores o detalles a ajustar. Al igual que lo había hecho antes, el consejero reiteró que la aplicación de las elecciones de horas en estas condiciones será “caótica” y generará problemas en la gestión de los centros educativos el año próximo.

Más allá de ser sostenida por los consejeros docentes en el Codicen, que no acompañan las votaciones referidas a la reforma, esta ha sido una visión compartida por distintos colectivos docentes. Tanto los sindicatos como las Asambleas Técnico Docentes (ATD) han pedido que la aplicación de los cambios curriculares se postergue, algo que fue rechazado por las autoridades designadas por el gobierno bajo el argumento de que “la educación no puede esperar”. En el caso de la ATD de Formación en Educación, donde los docentes no contarán con los programas completos de los cursos para elegir horas, sus integrantes han planteado que procesar una reforma curricular en estas condiciones tendrá “grandes problemas” y hará que los cambios fracasen.