A la espera de que citen a tres estudiantes de Magisterio a declarar por pintadas que hicieron durante el fin de semana en la fachada de los Institutos Normales de Montevideo, la directora del centro educativo, Edilia Pozzo, negó haber denunciado a las alumnas, tal como se informó desde el Ministerio del Interior (MI). Según dijo, “casualmente” fue al instituto ese día por la mañana, porque hay una bomba de agua rota: “Cuando voy llegando me encuentro con el móvil policial, quizás eso da lugar a interpretaciones. Son las situaciones que se vieron, no sé cómo se habrá tergiversado de esa manera. El MI tiene que responder”, expresó.

En diálogo con la diaria, Pozzo sostuvo que no sabe de dónde surgió la información de que ella había sido la denunciante. “Por lo que tengo entendido, [la denuncia] fue anónima; cuando voy al instituto me encuentro con el móvil policial, pero en ningún momento hice ninguna denuncia”, expresó, y aseguró que este lunes fue a la Seccional 2 para ver “si hubo algún error” cuando fue citada el sábado para dar detalles del caso.

Pozzo dijo que pidió una reunión con el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM), que finalmente tendrá lugar este miércoles. “Me preocupa que haya salido una información errónea. Me gustaría que se aclarara porque no corresponde cargar con algo que no hice”, estableció.

Según relató la directora, entre el CEM y la dirección no hay “ningún problema” ni “nada personal”, pero le preocupa que haya llegado “todo esto a los canales [de televisión]”. Pozzo apuntó que esta mañana hubo un nuevo blanqueo de la fachada de Magisterio. Consultada sobre si ella lo pidió, dijo que no, que lo hizo el Consejo de Formación en Educación “sin ningún trámite”. “Quedó limpio, no sé hasta cuándo, pero quedó. No te sé decir por qué optaron por manifestarse de esta forma, cuando tenga el diálogo con ellas preguntaremos”, señaló.