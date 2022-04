Ante la “censura” por parte de la ANEP, el dirigente del Ceipa Maximiliano Santos dijo a la diaria que no se van a quedar “quietos” como organización. “Nos vamos a empezar a mover porque esto no puede quedar en algo anecdótico, que estén acallando la voz de los estudiantes tiene que tener centralidad”, se quejó. Para Santos, desde el CFE se los silencia porque les dijeron que podían pintar sobre la calle Nicaragua (al costado del IPA) y no en el frente: “Ahí no lo ve nadie, entonces, no es una cuestión de que no podemos pintar porque tenemos que tener las fachadas cuidadas, sino que es: ‘Pinten en el costado, que no lo ve nadie, que la comunidad no lo ve y que ahí no van a estorbar’”.

Además, Santos señaló que, “al no tener grandes medios de comunicación”, la voz de los estudiantes “de alguna manera tiene que ser escuchada” y la fachada es el lugar más próximo de comunicación con otros estudiantes, la comunidad y los vecinos. “Esto se conjuga con el acercamiento a otros estudiantes, con realizar actividades en conjunto más amplias y que no queden enclaustradas en discusiones bizantinas dentro de asambleas, sino que la expresión camine, recorra el centro de estudios, que dialogue”, expresó, porque las juventudes, en general, pocas veces son escuchadas.