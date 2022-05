En el marco del cronograma previsto por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), esta semana comenzaron una serie de consultas e instancias de diálogo sobre la transformación educativa que se impulsa desde el organismo. Una de las vías será virtual y está dirigida a estudiantes de centros públicos; de hecho, hasta el 13 de mayo se lleva a cabo la “semana de la consulta”, por la que los alumnos de sexto de escuela y de la educación media dispondrán de tiempo de clase para responder, aunque es de carácter optativo, según informó la ANEP. En paralelo, hay otra consulta web –también optativa– para docentes. Ambos formularios se enfocan en la reforma curricular que promueve el organismo y estarán disponibles hasta el 29 de mayo.

Por su parte, este lunes en Colonia comenzó una serie de encuentros “cara a cara” que el Codicen mantendrá con comunidades educativas de todo el país. Estas actividades, que estaban previstas desde el año pasado, tienen el objetivo de explicar el fundamento y el contenido de la transformación educativa que impulsa el organismo, que tiene a la reforma curricular como una de sus patas.

El presidente del Codicen, Robert Silva, visitó varios centros educativos del departamento y estuvo acompañado por los otros dos consejeros designados por el gobierno, Juan Gabito y Dora Graziano. La jornada terminó con una actividad abierta al público en general, en la que los jerarcas expusieron y respondieron consultas de los participantes. Durante la recorrida, Silva dijo que con este tipo de actividades se apuesta “a la fuerte participación como elemento fundamental para el cambio educativo que el país precisa”.

“El mundo nos lo ha mostrado: todos los procesos de cambio educativo tienen como base fundamental la participación y, sobre todo, la concientización de que es importante, imprescindible e impostergable hacerlo. Sabemos que tenemos un gran sistema educativo, pero sabemos también que ese sistema tiene que aggiornarse a las nuevas realidades, a los nuevos desafíos, a los cambios que existen hoy por hoy y por eso estamos trabajando”, dijo Silva. En ese sentido, agregó que los actuales planes y programas “tienen varias décadas”, pero se aplican en “una sociedad del siglo XXI que ha cambiado muchísimo”. El jerarca sostuvo que se requieren planes que “motiven a los estudiantes” y les hagan “sentir que la educación es parte fundamental en la construcción del proyecto de vida”.

En San José

El viernes Silva expuso ante la Junta Departamental de San José sobre el plan estratégico de la ANEP y también se refirió a los contenidos de la transformación educativa. Allí explicó que el cambio propone ir hacia un modelo por competencias, “con una perspectiva sobre cuáles son los aprendizajes que los estudiantes deben desarrollar en su trayecto educativo para insertarse en la sociedad”, según explicó a los ediles. Silva considera que el documento preliminar de un nuevo Marco Curricular Nacional, que se presentó a las asambleas técnico docentes y continúa a estudio, es el “paraguas” que permitirá avanzar hacia la elaboración de planes y programas.

Ante las críticas de que la reforma se hace sin la participación de los docentes, el jerarca aseguró que no es así, pero señaló que “los docentes solos no pueden transformar la educación”. “Es imprescindible hacer un pacto con las familias, hay obligaciones que tenemos que trabajar. Tiene que estar el involucramiento del sector productivo, [que] tiene que darse cuenta de que si no hay inversión en educación no hay desarrollo humano ni económico posible”, aseguró.

Por su parte, el edil frenteamplista Hebert Figuerola dijo a la diaria que “un nuevo programa de educación no debe partir de cero”, sino que se deben “tomar elementos que se han construido a lo largo de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, más allá de que todo es perfectible”. Además, reclamó que la ley de urgente consideración eliminó la “verdadera participación” de “los actores principales que aportan día a día hacia una mejor enseñanza que necesita nuestro pueblo”.

Figuerola afirmó que un elemento “esencial” del plan educativo es la “credibilidad”, además de las “señales” que dan las direcciones de los subsistemas. Esto, según el edil, no ocurre con la directora de Secundaria, Jenifer Cherro, quien afirmó haber hecho un posgrado cuando en realidad se trataba de un curso de educación permanente de la Universidad de la República.

Los 14 profesores

En la sesión de la Junta Departamental, Silva fue consultado por el sumario que la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) decretó en 2021 contra 14 profesores del liceo 1 del departamento por haberse tomado fotos, en 2019, en el marco de la campaña en contra de la reforma “Vivir sin miedo”, que promovía el entonces senador blanco Jorge Larrañaga. Finalmente, la confirmación del sumario con separación del cargo y retención de la totalidad de sus haberes fue para seis de los docentes, concretamente para aquellos que se fotografiaron dentro del liceo. En el caso de los ocho restantes, la División de Jurídica de la DGES concluyó que no ameritaba continuar con la investigación administrativa, por lo que el organismo debió devolverles la retención de 50% de los haberes que había sido dispuesta en un principio como medida cautelar.

Como a los profesores sancionados también se les había retenido 50% del salario por seis meses, la Asociación de Profesores de San José (APSJ) consideró que ahora sólo se les pagaría la mitad del sueldo, pero la ANEP les está reteniendo la totalidad. Además, como el año pasado ya cumplieron con la separación del cargo por seis meses, ahora “están yendo a trabajar pero cobrando cero peso”, sostuvo en una rueda de prensa la dirigente de la APSJ Noemí Pérez, según consignó el medio local San José Ahora. Por lo tanto, la filial sindical entiende que “la persecución sindical se mantiene”.

Ese tema se planteó en una reunión que el viernes la filial de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) tuvo con Silva, quien respondió que no comparte lo dicho por el sindicato. “Hubo situaciones para atender en función de denuncias o de escritos presentados. La administración tiene la obligación de pronunciarse y fue lo que hizo, se pronunció”, estableció.

Según recogió el medio maragato, Silva también se refirió a la denuncia de persecución sindical presentada por Fenapes ante la Organización Internacional del Trabajo, con la que discrepó. “Hemos actuado responsablemente en cumplimiento de nuestras funciones, que es lo que el país necesita, que quienes ocupamos cargos de gobierno nos hagamos cargo y ejerzamos nuestras competencias. Antes había costumbre de reunirse para tomar ciertas decisiones; nosotros creemos que, dialogando, conversando, la responsabilidad última de la decisión corresponde a la administración”, sostuvo.