“No puedo creer que esto sea cierto, lo tuve que mirar varias veces pero la túnica blanca y la moña azul me convencieron”, dice un tuit de la senadora nacionalista Graciela Bianchi, en el que comparte un video de menos de un minuto y medio sobre una actividad escolar sobre el primero de mayo, que finaliza con la exclamación “el pueblo unido jamás será vencido”. La senadora tomó el video de un usuario que no se identifica con nombre y apellido y, al compartir las imágenes, afirma que son de una escuela de Capurro. “Si es así supongo que habrán medidas ejemplarizantes. Aguardo entonces. No se puede permitir esto. Debemos proteger la laicidad!!”, reclama el tuitero.

La viralización de ese video trajo algunas consecuencias para las docentes involucradas. En primer lugar, la Dirección de Educación Inicial y Primaria inició una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido, según confirmó a la diaria Soledad Moraes, secretaria general de la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu). Según dijo, desde el sindicato están preocupados por cómo “una vez más” hay docentes que terminan investigadas por una actividad “enmarcada en contenidos programáticos en una escuela”, que nada tienen que ver con la violación de la laicidad.

“Como sindicato nos encantaría que con la misma premura con la que se inicia la investigación se pagaran los adeudos a las maestras”, expresó Moraes, en alusión a situaciones como la falta de pago a maestras adscriptoras de prácticas de estudiantes de magisterio.

No obstante, esa no fue la única consecuencia de la difusión de las imágenes. Según supo la diaria, a continuación de la viralización del video la directora del centro educativo recibió una llamada en la escuela por la que alguien que no se identificó realizó amenazas de muerte, que vinculó directamente a la actividad conmemorativa de la lucha por los derechos de los trabajadores. Al respecto, Moraes confirmó que se realizó una denuncia sobre ese hecho y que desde Ademu Montevideo pusieron su equipo de abogados a disposición de las docentes.

Además, la secretaria general de Ademu Montevideo informó que varios padres de niños que concurren a la escuela realizaron una denuncia ante Fiscalía por la difusión de imágenes de sus hijos sin autorización.