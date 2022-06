Esta semana, un alumno de una escuela de Flor de Maroñas fue mordido por una rata durante el horario de recreo. El escolar fue atendido por los médicos y finalmente no tuvo complicaciones. Al ser consultado sobre si no se necesita más higiene en los centros educativos, Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), justificó que en el predio lindero de la escuela “hay una obra”, por lo tanto, “a partir de los trabajos realizados, una movilización de ratas” fue lo que “afectó a este estudiante”. “No es que esté sucia la escuela”, insistió.

De todos modos, señaló que eso no puede ocurrir y que desde la ANEP deben “reconocerlo”. Luego del episodio, la comunidad educativa pidió al organismo de la enseñanza que fumiguen el centro educativo para que esto no vuelva a ocurrir. En ese sentido, el jerarca afirmó que la Dirección General de Educación Inicial y Primaria ya intervino: “Hay que tener una sana articulación, en este caso, por ejemplo, con la Intendencia de Montevideo y la ANEP”, porque esto no sólo afecta a la escuela, sino también a la ciudad, indicó.

“No quiero que quede la imagen en la opinión pública de que hay una escuela con maestras y funcionarios que no se preocupan y que está llena de ratas, porque no es así. Los centros educativos no están aislados, no pueden estar descontextualizados de lo que pasa en su entorno”, concluyó.