El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, pidió que quienes no estén de acuerdo con el documento preliminar del Marco Curricular Nacional (MCN) –que sienta las bases para la reforma de planes y programas– hagan una contrapropuesta.

Entrevistado por Arriba gente del canal 10 cuestionó: “¿No están de acuerdo con la propuesta de cambio educativo y de transformación educativa? Pongan una propuesta alternativa”. En ese sentido, agregó que el país “ya no puede aguantar más” la “oposición por la oposición misma” y criticó que haya gente que quiera “seguir discutiendo con lógicas de hace décadas”.

Sobre el rechazo de las Asambleas Técnico-Docentes y de los sindicatos docentes al documento de MCN, apuntó que si hay “desavenencias” son “bienvenidas”: “Ahora, traeme una propuesta, ¡no seas malo!”, se quejó en el programa televisivo, y aseguró que, en ese caso, la propuesta será analizada.

No obstante, Silva afirmó que la reforma continuará sí o sí, pese a las discrepancias. “Tratemos de llegar a acuerdos. El país no puede seguir frenando los cambios para buscar las unanimidades, porque no las vamos a tener”, señaló.