A casi un mes de que fueron convocadas en cada centro educativo las Asambleas Técnico Docentes (ATD) de Primaria y Secundaria, culminaron el análisis del documento preliminar que sienta las bases para la transformación curricular que busca implementar el año próximo la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Si bien aún no se cerró el documento final, que tiene críticas y propuestas sobre el documento de Marco Curricular Nacional (MCN), las ATD de nacionales de educación primaria y secundaria adelantaron que genera “rechazo” y “alarma” por lo dispuesto en el texto.

Karina Falla, integrante de la Mesa Permanente de ATD de Primaria, dijo a la diaria que, a pesar del poco tiempo que tuvieron para analizar el MCN, hay una “postura clara de rechazo”. En ese sentido, dijo que fue “muy escaso el tiempo” para tener un ida y vuelta y lamentaron que la ANEP no haya citado a los colectivos docentes a participar en la elaboración del documento con mayor anticipación. “Desde el principio que se habla de la reforma, las autoridades no llaman a los docentes”, se quejó Falla.

Apuntó que ni siquiera se convocó previamente a la ATD como órgano rector, lo que está contemplado por la Ley General de Educación de 2008 y se mantiene vigente. “El documento se elaboró y recién ahí se hizo esta consulta”, indicó. Por su parte, Alejandro Sesser, también integrante de la ATD de Primaria, señaló que desde el año pasado han pedido materiales e información sobre las bases del marco, pero desde el Codicen les aseguraron que no los tenían. “Es un documento denso que cuesta mucho sintetizar. Tampoco lo ha tenido la Inspección Técnica [de Primaria]. Los consejeros electos también tuvieron el documento a la misma altura que nosotros, nadie tuvo el tiempo para el análisis”, consideró sobre el MCN en diálogo en la diaria.

Según explicó a la diaria días atrás la [directora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP, Adriana Aristimuño(https://ladiaria.com.uy/educacion/articulo/2022/5/adriana-aristimuno-si-nos-plantearamos-discutir-asignaturas-nos-meteriamos-en-un-tema-complejisimo-de-muchisima-presion/)], por “un tema de estrategia política” se definió un modelo de participación en el que primero los grupos técnicos elaboran documentos borradores y “luego la participación se abre y el documento se consolida”. Ello va en línea con lo dicho varias veces por el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, en el sentido de que “la reforma no se hace sólo con docentes”.

En cuanto al contenido, en un pasaje del MCN se apunta que la pertinencia de la transformación se sustenta en formar personas que puedan “operar en el mundo y para sentirse bien operando en ese mundo: conociéndolo, interpretándolo, transformándolo en una relación fértil y creativa entre sí y con el entorno”. Para la ANEP, esto implica un “cierto conocimiento del mundo, tal como es hoy y como será en el futuro” y, a su vez, requiere “una cierta reflexión respecto de cómo se sienten las personas en este mundo y en este siglo y de cuál es la capacidad que se atribuyen de cambiarlo y de hacerse un lugar en él”. Esta concepción fue rechazada por la ATD Nacional de Primaria.

Para Falla, hay un enfoque “ideológico” que tiene una mirada “mercantilista” de la educación: “Se dice que centra la educación y la mirada en los estudiantes, que son los sujetos de aprendizaje, pero cuando uno entra a profundizar y dilucidar el mensaje, desde este documento no es tan así. Para nosotros no está claro que realmente los sujetos estén en el centro, sino que se está hablando de un sujeto que se prepara para el mundo del trabajo”, apuntó.

Asimismo, agregó que tienen una mirada “más humanizante” de la educación que contempla la integralidad de los sujetos y “no prepararlos para el mundo del trabajo”. Sesser consideró que la educación tiene como principio básico formar individuos que puedan ser “pensantes” para poder “comprender el mundo” y, a través de esa comprensión, “poder transformarlo”.

La alarma

Las listas 201, 202 y la 101 de Rivera, que son integrantes de la ATD de Secundaria, manifestaron a través de un comunicado su “profunda alarma” y su “enérgico rechazo” a las medidas que ha tomado la ANEP, “que viene afectando de diversas maneras a las y los docentes de Educación Secundaria”, según evalúan.

Según el texto difundido una vez concluida la ATD Nacional, el MCN propuesto por el Codicen de la ANEP “profundiza” el modelo de educación por competencias, lo que “reduce” la formación de los estudiantes “a la adquisición de las herramientas que los grandes enclaves del poder empresarial-trasnacional intentan imponer”.

En ese sentido, plantearon que el documento responde a injerencias de la OCDE, el BID y el Banco Mundial, lo que constituye “un atropello, tanto a nuestra soberanía nacional como a la autonomía de los órganos desconcentrados” como la ANEP. El MCN se intenta “cristalizar” a través de “intervenciones y propuestas educativas” pensadas para “poblaciones socioeconómicamente vulneradas, configurando una verdadera educación fragmentada que propone a estos sectores un recorte disciplinar con la finalidad de ‘saber operar en el mundo’”, establecieron.

En el mismo sentido de lo planteado por la ATD de Primaria, en Secundaria entendieron que para estas poblaciones el MCN busca una reducción del mundo al “mundo del trabajo, en el que, justamente, únicamente podrán ser 'operarios'”. Sobre el diagnóstico de “crisis” de la educación que fundamenta la reforma, la ATD Nacional entiende que “el verdadero problema se encuentra en el sistema de producción y de distribución de la riqueza”. Según apuntaron, para el “discurso oficial” se discute una “transformación educativa” bajo mecanismos que “se anuncian como participativos y plurales”. Sin embargo, consideraron que ello no es así: “Conocemos muy bien la ausencia de real espíritu democrático que presentan estas consultas, simples escenografías formales de obras ya redactadas, ensayadas y, en muchos casos, estrenadas”, criticaron.

Las tres listas dijeron que, actualmente, se asiste a una “escalada persecutoria” de “visos autoritarios” por parte de las autoridades de la ANEP, a las que acusan de “censurar”, y del “cercenamiento de las libertades sindicales por medio de sumarios con separación de cargo, castigos ejemplarizantes y represivos, con clara intención de amedrentar al cuerpo docente”.

En ese sentido, consideraron que la reforma educativa se está tramitando en un contexto de “profundos recortes presupuestales”, que deja a “miles” de estudiantes “sin docentes” y en grupos “superpoblados”, y “a centenares de profesores sin acceso a su fuente de trabajo o, en caso de acceder a ella, haciéndolo de manera precaria y tardía”. En ese marco, cuestionaron la “virtualización” del proceso de elección de horas docentes que en 13 departamentos este año comenzó a aplicar la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro. Según entienden las tres listas integrantes de la ATD, esto ha “entorpecido” la participación de veedores de las ATD y sindicales, lo que “recorta” las garantías de los profesores y propicia “diferentes irregularidades”.

Por otra parte, fustigaron la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) por no convocar a las ATD liceales y a la nacional con más frecuencia, ni tampoco a sus comisiones permanentes, que no funcionan desde 2020. Según aludieron, esto se debe a ajustes presupuestales: “La Mesa Permanente no ha sido citada a las reuniones periódicas acordadas con la DGES y ha visto gravemente afectado su funcionamiento a raíz del traslado de su locación física, entre otras cosas”.

