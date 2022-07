Junto a autoridades de la Universidad de la República (Udelar) y del Poder Ejecutivo (PE), la intergremial universitaria compareció por segunda vez ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Este lunes, buscaron avanzar en la negociación tripartita para lograr una recuperación salarial, frente a una pérdida que los docentes y funcionarios de la casa de estudios estiman en 7,96%.

El pedido de los trabajadores contempla los porcentajes de pérdida de 2020 y 2021, más una partida “permanente” por un monto de 156 millones de pesos que atienda “inequidades salariales” y problemas laborales “estructurales” en la Udelar. Si bien no se llegó a un acuerdo, porque el planteo “máximo” del gobierno fue un ajuste de 5,74%, los sindicatos de la Udelar están a la espera de que el PE acepte la inclusión de una partida para los problemas estructurales y así se pueda avanzar en un acuerdo.

Álvaro Crespo, integrante de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Udelar (Affur), dijo que el gobierno dará una respuesta el miércoles 3 de agosto, día en que se llevará adelante otra instancia tripartita. Allí esperan que aparezcan las partidas para cargos de ascensos que están atrasados en la carrera, como también concursos y fondos para capacitación. Además, los docentes pidieron más horas para cargos grado 1 y 2, que son los que tienen los ingresos más bajos. En diálogo con la diaria, Crespo opinó que hay una política “discriminatoria” hacia la Udelar por parte del gobierno, que se enmarca en un ajuste presupuestal cero en la Rendición de Cuentas.

En tanto, la integrante de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC), María Montáñez, señaló que hay una pérdida de salario real “muy importante en estos años”. La sindicalista sostuvo que la semana pasada tuvieron negociaciones internas en la intergremial y con la institución universitaria, lo que derivó en el planteo que hicieron ayer de mañana ante la Dirección Nacional del Trabajo. “Hablamos en un tono de armonía y pudimos llegar a un consenso”, expresó.

Según la integrante de la UTHC, las negociaciones con el gobierno no se dieron antes del envío de la Rendición de Cuentas al Parlamento porque desde el PE se daba por hecho que esa recuperación salarial se iba a dar por el artículo 4 de la Ley de Presupuesto. En cambio, para los trabajadores, nunca hubo “un acercamiento”. Según Montáñez, “la autonomía [de la Udelar] a veces da por hecho que algunas cuestiones las negociamos a la interna y no con el PE, y eso no es así, porque las refrendamos con ellos, y más lo que tiene que ver con la recuperación salarial. Decimos que fue ‘olvido’ del PE”. “Saludamos que se dé esta instancia, aunque sea tarde”, consideró.

La UTHC coincidió en que hay un “sentimiento” de discriminación hacia la Udelar: “Fue una gran sorpresa” que no hubiera un incremento presupuestal, tanto para la institución como para los trabajadores. “El ‘olvido’ nos parece que fue un poco a propósito. Estamos a tiempo. Esperemos llegar a buen puerto en estas últimas negociaciones, si bien sabemos que no nos va satisfacer por completo porque nuestro objetivo sigue siendo la reivindicación del 7,96%”, agregó.

En conversación con la diaria, el presidente de la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR), Héctor Cancela, sostuvo que si bien entienden que es una Rendición de Cuentas que tiene incrementos presupuestales para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad Tecnológica], no hay ninguno para la Udelar. En ese marco, consideró que “es dificil” no sentir discriminación cuando se otorgan incrementos a “otras instituciones que hacen tareas parecidas y que incluso las hacen en mejores condiciones presupuestales que las que tiene la Universidad”.

Cancela aseguró que la Udelar lleva a cabo el “mismo tipo de tareas” con un presupuesto “más magro” y no tiene aumento. Por lo tanto, “evidentemente uno siente que hay un ‘dejar de lado’, una discriminación, un olvido”, y agregó que no es fácil encontrar “una explicación racional”.

En conflicto

Este fin de semana, ADUR decidió declararse en conflicto ante la situación “grave e inaceptable” que sufre la Udelar, porque el gobierno no otorgó partidas incrementales para la casa de estudios. En ese sentido, el sindicato docente llamó a los diputados que tratan el proyecto a “corregir” la “discriminación” para que se atienda el presupuesto universitario y la pérdida salarial de sus trabajadores, “manteniendo la reivindicación histórica de luchar por 6% del producto interno bruto para la educación pública y 1% para el sistema de ciencia y tecnología”.

Entre los motivos por los que la ADUR decidió tomar la medida está el hecho de que los docentes universitarios tienen los salarios más bajos de la educación terciaria pública, a los que “el gobierno hunde más”, según expresaron en el comunicado difundido luego de un Consejo Federal ampliado realizado el sábado, cuando no se logró el quórum necesario para que funcione la convención del sindicato. Según ADUR, es necesario “defender” a la Udelar y al Hospital de Clínicas de “los recortes y la exclusión”.

Ante la decisión de ADUR, los otros sindicatos de la Udelar no descartan tomar la misma medida. Crespo sostuvo que Affur está evaluando la posibilidad de entrar en conflicto e incluso estuvieron cerca de hacerlo la semana pasada. “Estamos esperando el momento y también los avances que haya en la negociación. Tenemos una doble realidad que serían los fondos asignados por el gobierno y después la falta de un convenio salarial; por lo tanto, estamos esperando los momentos adecuados y evaluando cuáles son los avances en las negociaciones”, expresó.

Por su parte, Montáñez, de la UTHC, indicó que mañana tendrán una Mesa Representativa en la que harán una puesta a punto a sus afiliados para luego tomar una decisión: “No descartamos la posibilidad de también declararnos en conflicto, porque es parte de cómo parar esta situación. Nunca nos había pasado que la casa terciaria pasara por este proceso de tener rubro cero. Está sobre la mesa y veremos cómo seguir o cómo sale”, concluyó.