Brazo con brazo, en cadena, estudiantes y docentes de la Universidad de la República (Udelar) rodearon el edificio anexo del Palacio Legislativo en reclamo de mayor presupuesto para la educación terciaria. Mientras tanto, adentro, el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, y otras autoridades de la institución pedían mayores recursos en el marco de la Rendición de Cuentas. El intercambio con los senadores de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda duró algo más de tres horas.

En el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo no había ningún incremento para la Udelar; por el contrario, se proponía que perdiera los recursos provenientes del pago del adicional del Fondo de Solidaridad, sin que haya una compensación. Si bien en el tratamiento en Diputados ello no fue aprobado y la Udelar logró una redistribución de recursos que permite financiar proyectos del Hospital de Clínicas, lo votado no colmó las expectativas de la institución.

Al término de la comparecencia, Arim recordó en una conferencia de prensa que la Udelar recibió “apenas” 7% de lo que había solicitado en el presupuesto quinquenal. Esto, sostuvo, adquiere mayor relevancia dado el incremento de la matrícula estudiantil en los últimos dos años. A modo de ejemplo, indicó que en 2022 la cantidad de nuevos estudiantes universitarios saltó de 16.000 -antes de la pandemia- a 21.000. Al mismo tiempo, la cantidad de horas docentes “permaneció estancada”.

“Estamos atendiendo 5.000 estudiantes más, que es prácticamente el tamaño de una facultad de orden mediano, con la misma cantidad de horas docentes”, subrayó Arim, y señaló que para recuperar la relación entre estudiantes y horas docentes que había en 2019 se requieren “cerca de 500 millones de pesos”. “Sabemos que son cifras importantes, pero es lo que podría ya no mejorar, sino evitar que se deteriore el nivel que teníamos en 2019”, apuntó.

Arim recordó también que la Udelar “fue el único ente autónomo de la enseñanza” sin incremento presupuestal en el proyecto de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo que actualmente está en discusión en el Parlamento. Si bien destacó que ya se votaron “algunos recursos adicionales” para el Hospital de Clínicas en la Cámara de Diputados, “que valoramos”, continúan existiendo “áreas problemáticas”.

En ese sentido, el rector advirtió que hay un conjunto de carreras universitarias que fueron aprobadas pero no instrumentadas, “porque no tenemos los recursos para hacerlo”. “Eso sí es una pérdida objetiva para el país”, añadió.

Asimismo, mencionó que “Uruguay en este momento no les ofrece a las y los jóvenes que terminan su formación de maestría y doctorado ninguna oportunidad de trabajo estable, con perspectivas mínimas de crecimiento en el mediano y largo plazo”. No existen, recalcó, “oportunidades objetivas de inserción laboral” para los estudiantes de posgrado.

Arim resaltó que la Udelar genera 80% del conocimiento nacional y valoró que, pese a “un contexto tan complejo como lo fue el de 2021”, la institución “ha sido capaz de dar respuesta con recursos muy escasos a problemas nacionales de envergadura”. Por eso mismo, sostuvo, “no parece razonable que por razones financieras de corto plazo el país deje de invertir en la educación superior”.

Consultado acerca de sus expectativas en cuanto a la posibilidad de obtener mayores recursos para la Udelar en el Senado, Arim manifestó: “Mi expectativa es que se imponga la cordura. ¿A qué me refiero? A que la construcción de una oferta educativa a nivel superior y en plataformas de investigación de calidad es siempre una apuesta de mediano y largo plazo. En este siglo XXI, la educación superior es el instrumento primordial para la movilidad social y para poder disfrutar una vida digna”.

“Déjenos trabajar en la materia”

A la mitad de la comparecencia de la Udelar, el senador frenteamplista Daniel Olesker expuso algunos números en una rueda de prensa. “Si acumulamos hasta el año 2023”, indicó, “del total de lo solicitado por la Udelar en las distintas instancias de rendición de cuentas, el gobierno otorgó 6,5% de incremento presupuestal”.

Al igual que Arim, Olesker advirtió sobre el incremento de la matrícula estudiantil en el último tiempo. Indicó que la Udelar va a perder 7% de poder de compra en el quinquenio, en tanto la cantidad de estudiantes va a aumentar 5%. “Esto quiere decir que por estudiante hay una pérdida de poder adquisitivo de 12% en el presupuesto universitario”, planteó, y agregó que, en paralelo, la economía uruguaya va a crecer 9%, con lo cual “la participación de la Udelar en la riqueza nacional va a caer 16%”.

“Todos podemos hacer los mejores discursos sobre la Udelar, pero cuando miramos los números… No se puede hablar a favor de la Udelar y darle presupuesto cero”, opinó Olekser.

En tanto, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo en una rueda de prensa que Arim “hizo una muy buena rendición de cuentas” ante la comisión del Senado “de los recursos que le votamos en el presupuesto nacional”. Estos recursos, aseguró, “han permitido desarrollar una mayor cantidad de carreras”, en un proceso de descentralización de la educación terciaria.

No obstante, Gandini expresó que el aumento de la matrícula estudiantil “requiere de mayores horas docentes”. “Si queremos reforma, hay que financiarla”, señaló; y aseguró que trabajarán “en la búsqueda de recursos para una mayor cantidad de horas docentes y para la expansión de carreras universitarias en el interior del país”.

Respecto de a cuáles organismos del Estado se le quitarán recursos para aumentar el presupuesto de la Udelar, Gandini respondió: “Déjenos trabajar en la materia”. A su entender, se trata de “decisiones políticas”. Afirmó que hay “bastantes recursos para reasignar”, incluso “algunos que aprobó Diputados”. “Nosotros vamos a hacer una propuesta y la vamos a conversar el fin de semana con el Ministerio de Economía para darle nuestra visión de cómo financiarlo”, añadió.