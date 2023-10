Después de una tensa ocupación realizada el jueves el Gremio Estudiantil del liceo Zorrilla (GEZ) consiguió una reunión con todos los integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que se encuentran en el país, dado que su presidente, Robert Silva, está en el exterior. Durante más de dos horas, una delegación del GEZ se reunió este lunes con los consejeros políticos Juan Gabito y Dora Graziano, y los representantes de los docentes en el Codicen, Julián Mazzoni y Daysi Iglesias. En la reunión no estuvo la directora general de Educación Secundaria, Jenifer Cherro.

Según dijo Mazzoni a la diaria después de la reunión, los integrantes del Codicen se comprometieron a relevar los problemas edilicios del liceo y dar una respuesta al gremio en unas semanas. El consejero electo señaló que, si bien es positivo que se haya concretado la reunión, la resolución de los planteos dependerá de las mayorías que puedan alcanzarse en el Codicen.

En tanto, desde el GEZ salieron del encuentro un tanto disgustados, en primer lugar por el tipo de reunión a la que fueron convocados, ya que pretendían que fuera para negociar la resolución de sus reclamos, pero solamente se trató de una instancia de diálogo en la que fueron escuchados. Además, dijeron que el compromiso de relevar los problemas edilicios se realizó con la condición de que los estudiantes no vuelvan a ocupar el centro educativo.

Noah Gasañol, Thiago Morales, Ezequiel Díaz y Mateo Astrada contaron que, a su vez, Iglesias se comprometió a mantener una reunión con los estudiantes para pasar en limpio distintos planteos del GEZ sobre la necesidad de cambios en el protocolo de acción en casos de denuncias de acoso sexual en ANEP. “No se comprometió a que esos cambios se concreten, sino a hacerlos llegar al Codicen, explicaron sobre el planteo de la consejera docente, quien también dijo que relevará los motivos por los que el GEZ se opone a la Transformación Educativa para trasladarlos al organismo.

Los estudiantes no quedaron conformes con esos acuerdos y aseguraron que “no se sintieron realmente escuchados” en el encuentro por parte de los consejeros políticos. En suma, apuntaron que si bien al principio del encuentro todos los integrantes del Codicen señalaron que estaban siempre dispuestos a recibirlos para intercambiar, al final sólo Iglesias y Mazzoni manifestaron la intención de volver a reunirse.

La ocupación

Los estudiantes señalaron que los consejeros políticos les manifestaron que la ocupación es una mala medida que “violenta” los derechos de los demás estudiantes, a lo que respondieron que, justamente, “es preocupante” que deban llegar a esa medida por no recibir respuestas. En ese sentido, los estudiantes se comprometieron a hacerles llegar a los consejeros distintas actas de reuniones con mandos medios y copias de cartas en las que solicitan instancias de diálogo para plantear sus reclamos.

Otro punto que estuvo sobre la mesa en la reunión fue la legalidad de las ocupaciones estudiantiles, que fue puesta en tela de juicio por Cherro, quien considera que los estudiantes no tienen derecho a tomar esa medida, lo que, entre otras cosas ha llevado a que Secundaria no entregue las llaves del liceo ni labre acta de ocupación cuando toman esa medida. Al respecto, desde el GEZ aseguran que tienen “sustento legal” y asesores que les dicen que la ocupación es legítima, más allá de que las autoridades pueden pedir el desalojo. En ese sentido, afirmaron que las autoridades deben “abogar por el diálogo” para que ese tipo de medidas no se den y apuntaron que siempre se toman en asambleas abiertas a todo el estudiantado.

Por su parte, el gremio planteó a las autoridades la necesidad de establecer un protocolo de desocupación “más acorde” a lo que significa la medida, “para que no se repita lo del jueves pasado”, cuando se desplegó un importante despliegue policial para desalojarlos. Si bien Cherro dijo en setiembre del año pasado que se estaba trabajando en la elaboración de un protocolo de ese tipo, hasta ahora ello no ocurrió.

En síntesis, los estudiantes del Zorrilla plantearon que la reunión fue “una tomadura de pelo” y que “no los toman en serio”, lo que contrastaron con la supuesta amenaza que representaban para las autoridades al momento de la ocupación, lo que se desprende del operativo policial planteado, según señalaron los voceros.

Ahora, el GEZ analizará el resultado de la reunión y lo trasladará al estudiantado del liceo y a otros gremios de estudiantes. Según adelantaron los voceros, en la reunión tuvieron respuesta a menos de la mitad de los puntos de su plataforma reivindicativa y consideraron “una falta de respeto” que los hayan convocado para ello.