Este martes y en el marco de un paro de 24 horas con ocupación del Instituto de Profesores Artigas, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) mantuvo una reunión bipartita con el Consejo de Formación en Educación (CFE) para dialogar sobre la propuesta que busca modificar las unidades horarias de desempeño docente. Por este motivo, el sindicato realizó otro paro la semana pasada y se manifestó frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la consigna “En defensa de la Formación en Educación y contra la precarización laboral y profesional”.

En el encuentro del martes “volvimos a plantear nuestro rechazo”, contó Cecilia Klein, secretaria general del Sidfe, en conversación con la diaria. Según explicó, aunque las autoridades “lo niegan a nivel discursivo”, el cambio transforma las condiciones laborales y genera “una rebaja en las horas de departamento”. Los únicos casos en los que los docentes no perderían son aquellos “en los que hay una acumulación muy grande de horas”, señaló Klein.

Por otro lado, “planteamos que esta acumulación de horas en muy pocas manos va a provocar un desplazamiento y un desempleo de muchos docentes, sobre todo en el interior del país”, planteó la secretaria general del Sidfe. La respuesta desde el CFE fue que “en el caso de los efectivos no ocurriría, pero que, en el caso de los interinos, la administración no tiene la obligación de asegurarles el trabajo”, relató. En ese sentido, Klein manifestó que “en el interior del país es donde hay menos docentes efectivos”. Aun así, no serán ellos los que corren el riesgo de quedarse sin trabajo, sino “otros docentes más jóvenes”, advirtió.

Además, durante la reunión el Sidfe manifestó que recibiría sugerencias de las diferentes direcciones hasta la noche del martes. Por esa razón, se resolvió intercambiar al respecto el próximo jueves, en una negociación tripartita que se coordinó para las 11.00. Antes, el miércoles, el presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, acudirá al Codicen para buscar la aprobación del cambio en las unidades horarias. De acuerdo con Klein, el Sidfe realizará un informe para elevar a los consejeros docentes, con el objetivo de que “pueda existir un rechazo a estas nuevas formas de elección de horas”.

“A nivel del propio CFE, [el cambio] ya está aprobado”, observó Klein. “Si bien ellos permiten el diálogo, no hay una negociación real”, porque “lo que nosotros planteamos como negativas de observaciones ellos no lo modifican”, añadió.

Asimismo, planteó que también existe un aspecto vinculado al sistema informático sobre el cual el sindicato pretende llamar la atención. Klein sostuvo que “los propios técnicos” observaron que el programa “fue presentado a nivel teórico”, pero “la aplicación todavía no está asegurada”. Esto “podría provocar grandes dificultades a la hora de elegir las horas, pero también a la hora de establecer la acumulación con otros subsistemas”, alertó.