El reclamo por situaciones de violencia en liceos se repite desde el inicio del año lectivo. Esta vez es el turno del liceo 52 de Montevideo, ubicado en Villa García, después de que una persona ajena al liceo ingresara armada al centro educativo el viernes. Según explicó a la diaria Rodrigo Cabeda, vocero del colectivo docente, el ingreso ocurrió en la persecución a un alumno del liceo que comenzó afuera, pero terminó adentro.

La situación generó un gran nerviosismo y angustia tanto en estudiantes como en trabajadores, que se organizaron inmediatamente para obtener una solución. Cabeda contó que ese día concurrieron al liceo las inspectoras del centro y se logró hablar con representantes del Ministerio del Interior, que ofrecieron presencia policial durante la entrada y la salida de cada turno en el liceo, lo que es considerado insuficiente por los docentes, que pretenden que esté garantizada durante todo el horario.

No obstante, el docente contó que este lunes no había ninguna presencia policial al inicio del turno matutino y eso llevó a que tomaran la decisión de ocupar el liceo. Sobre el mediodía, a pedido de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) concurrió a intimar al desalojo a los profesores, que contaron con apoyo de las familias de los estudiantes. Cabeda contó que en esa instancia los docentes solicitaron una instancia de negociación con la DGES, pero para su sorpresa las autoridades del ente respondieron negativamente ante el planteo de la inspección del MTSS.

Cabeda señaló que no es la primera vez en el año que en el liceo viven una situación de violencia y que siempre que ocurre los profesores lo trabajan a la interna de la institución. No obstante, dada la gravedad del episodio del viernes, los funcionarios y las familias entienden que deben tomarse medidas con relación a lo que ocurre fuera del liceo, donde no tienen injerencia.

En este escenario, los docentes interpretaron la negativa de la DGES como una minimización de lo ocurrido el viernes, según planteó este lunes en un comunicado el núcleo sindical de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria. Por lo tanto, los profesores sindicalizados y los que no lo están y los funcionarios no docentes volverán a ocupar el liceo este martes, para lo que volverán a contar con apoyo de los estudiantes y sus familias, expresa el comunicado.