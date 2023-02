Este lunes la diaria informó que el exjefe de seguridad de Presidencia de la República Alejandro Astesiano recibió contactos de docentes y estudiantes del liceo 41 de Montevideo enviados por un policía con el objetivo de intervenir los celulares. Fue con la noticia sobre la mesa cuando las autoridades de la educación tuvieron conocimiento del asunto, según aseguraron en una rueda de prensa el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, y la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, en el marco de la inauguración de la “Formación de mentores e inspectores para el acompañamiento a la implementación de la Transformación Curricular Integral”.

Silva, por su parte, resaltó que si bien se informó sobre la aceptación de los contactos, no se sabe aún si la intervención de los teléfonos de docentes y estudiantes efectivamente se concretó. “De haberse concretado obviamente es un hecho absolutamente repudiable, en donde la Justicia está interviniendo, investigando, y desarrollará las acciones que corresponden”, aseveró.

Asimismo, el presidente del Codicen afirmó que se trata de una situación “absolutamente aislada” y que no son hechos “que estemos acostumbrados a vivir”. “De haberse desarrollado y concretado, la repudiamos plenamente, no corresponde. Incluso nuestro ordenamiento jurídico en eso es clarísimo”, reiteró, y agregó que posiblemente en la sesión del Codicen de este miércoles se trate el tema.

Sobre este último punto también se manifestó la directora general de Secundaria, quien al igual que Silva señaló que no poseen “mucha información al respecto” pero que en la sesión conversarán sobre la circunstancia y llegarán “a una resolución”. Señaló que pueden concluir la solicitud de informes y no descartó que formalmente y en conjunto se rechace la situación. Aun así, subrayó que el tema “tiene que estar en manos de la Justicia, sin dudas, no nos vamos a meter para nada en ese sentido”.

“Nos sorprendió enterarnos de eso porque no está dentro de nuestros objetivos. Nosotros estamos trabajando para que la educación funcione y sobre todo para tener como centralidad a los estudiantes”, manifestó Cherro. A su vez, rechazó el hecho y agregó que “estamos en democracia”. Por tanto, dijo, “creemos que la Justicia va a actuar, esa es nuestra confianza”.

La filial montevideana de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria denunció la “vulneración de los derechos de los docentes” y las “consecuencias psicológicas” que este episodio tuvo en ellos y en los estudiantes del liceo. Consultada por las afirmaciones del sindicato, Cherro prefirió “no emitir opiniones” porque le “gusta ser responsable” al hacer declaraciones. Aun así, dijo entender que “debe ser un impacto. A mí misma me impactó escuchar el audio, más para la gente que supuestamente puede haber sido objeto de eso”.