“Queríamos darles la mejor bienvenida pero las autoridades no lo garantizan” es el lema que eligió la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo para anunciar por redes sociales que este lunes, día en que inician las clases en la educación media y primaria de todo el país, el sindicato efectuará un paro por 24 horas. La regional de Montevideo de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo (AFUTU) también se sumó al paro por el día, además de a la realización de una asamblea e intervención de propaganda a las 14.00 en la UTU Central.

Ante esta situación, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se pronunció en su cuenta de Twitter y aclaró que los liceos continuarán abiertos: “Lamentablemente algunos optan por perjudicar a quienes más tenemos que proteger”, apuntó. A su vez, esgrimió que “la transformación educativa se discutió en todos los ámbitos” y que “algunos eligieron aportar” mientras que “otros no”.

Aunque ni la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) ni AFUTU a nivel país decidieron adherirse a la medida, en el interior habrá distintas movilizaciones que dependerán de cada filial. La presidenta de AFUTU, Ana Borges, señaló a la diaria que frente a cada local se realizará “alguna intervención”, y el secretario general de Fenapes, Emiliano Mandacen, narró que en cada institución educativa se tratará de “generar conversaciones con las familias, vecinos y estudiantes” para “lograr denunciar lo que está muy lejos de ser un inicio de clases como corresponde”.

Si bien denunció que “hay un caos de administración y de gestión bastante importante”, señaló que para este primer día de clases, en la Asamblea General de Delegados de este domingo, Fenapes consideró que el diálogo con la comunidad es “el mejor mecanismo para movilizarse”. El transcurso de la asamblea fue de “un diagnóstico bastante profundo” en el que cada filial expuso sobre el contexto de inicio de clases, y se evidenciaron las “características de estudiantes por grupo, faltantes de horas, muchos cargos que no se tomaron, situaciones edilicias bastantes complejas, falta de trabajadores de otras áreas”. Es por esto que, aunque hayan decidido no parar, aclaró que continuarán en evaluación con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay y el PIT-CNT para profundizar el conflicto “más adelante”.

En tanto, Javier Iglesias, dirigente de Ades Montevideo, señaló a la diaria que la plataforma reivindicativa “tiene los mismos elementos que las movilizaciones del año pasado”, por lo que se mantiene el reclamo presupuestal –“que sigue impactando de forma muy dura en la enseñanza media y en particular sobre Secundaria”– y el rechazo de la reforma educativa, que la consideró como un “plan de desmantelamiento”. A los reclamos incorporaron la preocupación por la situación con el liceo 41, que aún sigue sin resolverse.

Gran parte de la motivación por la medida de paro refiere también a que existen “grupos superpoblados”, “desocupación docente” y falta de equipos multidisciplinarios. Iglesias aclaró que muchas de las clases no iniciarán no sólo por el paro, sino debido al “recorte de horas que hizo que docentes no pudieran tomar horas”.

Paro de AFUTU Montevideo

“No es ético comenzar las clases ‘como si no pasara nada’, es necesario dar una clara señal política de que en estas condiciones no es posible el desarrollo de las clases”, sentenciaron los docentes sindicalizados de las UTU de Montevideo a través de un comunicado. En sintonía, subrayaron la necesidad de que las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública y el gobierno “generen las condiciones mínimas para que los centros de estudio funcionen adecuadamente, cosa que hoy está muy lejos de pasar”.

Dentro de los principales argumentos de la regional de AFUTU se encuentran las diversas situaciones que se dieron en el marco de la elección de horas: afirmaron que se consolidó “un histórico recorte presupuestal que suprime horas docentes, cargos y grupos de clase”.

En concreto, dijeron que hay “un gran número de docentes desocupados afectados por el recorte de grupos y por la desaparición de asignaturas y áreas completas”. Se detuvieron en la reforma de cuatro áreas de Bachillerato, en la que aseguraron que “desaparecen asignaturas y se agregan otras, con docentes intercambiados, que afecta la fuente laboral de muchos”.

A su vez, recalcaron “la imposición” de la reforma educativa y sus consecuencias, ya que según los docentes “destruye la formación técnica, que lleva al mínimo la exigencia académica y que avasalla de manera cada vez más evidente la libertad de cátedra”.

Al igual que Ades Montevideo, se detuvieron en lo sucedido en el liceo 41 y señalaron que “lo que nos queda es la certeza de que desde el gobierno nacional se utiliza el aparato represivo y de inteligencia para espiar y perseguir a estudiantes, trabajadoras y trabajadores organizados”.

Por último, recordaron la existencia de sanciones a docentes por realizar actividades sindicales. “En virtud de todo esto, la Asamblea del Regional de Montevideo de AFUTU entiende que no es posible comenzar las clases de manera ‘normal’, como lo declaran las autoridades”, concluyeron.