El Gremio Estudiantil del Zorrilla (GEZ) se pronunció en su cuenta de Instagram sobre los hechos de violencia que ocurrieron recientemente en las inmediaciones del centro estudiantil: repudiaron los hechos, hicieron recomendaciones a los estudiantes y narraron las medidas que se han tomado hasta el momento desde la dirección del liceo.

Según informaron, la dirección del liceo y un grupo de padres de estudiantes del centro educativo efectuaron una denuncia en la comisaría 5ª. El gremio realizará el lunes un plenario y se reunirá en la semana con la directora del centro, a la que le preguntará cuántas denuncias hicieron y sobre qué conflictos, aunque, según supo la diaria, la denuncia tiene que ver específicamente con que el jueves de mañana “quisieron entrar gurises encapuchados” al liceo.

Es que en los últimos días se viralizaron una serie de videos en los que se muestra una pelea entre varios adolescentes, que tuvo lugar el jueves de tarde en las afueras del Zorrilla y se extendió hasta el liceo José Pedro Varela, aunque también trascendió que hubo amenazas de tiroteos y que se desarrollaron conflictos dentro del centro el día anterior.

Independientemente de ello, el GEZ aseguró que la comisaría de la zona se comprometió a que haya más presencia policial en las inmediaciones. Asimismo, el liceo permanecerá abierto, pero contará con una guardia policial mientras transcurre todo el horario de clases. Para el GEZ, sin embargo, la presencia policial no es “una solución a largo plazo”, aunque entienden “la necesidad”. Entre otros puntos, los estudiantes por esa razón se reunirán en el correr de la semana con la dirección del liceo.

Si bien el viernes el gremio convocó a un paro estudiantil porque consideraba que “la seguridad de los estudiantes no estaba garantizada”, para este lunes llama a que quienes se “sientan cómodos” asistan al liceo. Por otra parte, comunicó una serie de recomendaciones para que, a pesar del contexto, “la seguridad de todos esté garantizada”: “Tratar de evitar las escaleras o las inmediaciones del liceo durante los recreos”, ya que “hay otros lugares para poder pasar el tiempo con normalidad”, como la biblioteca, el patio o la cantina.

A su vez, en caso de que suceda cualquier situación de violencia o amenaza, pidieron que sea comunicada al equipo de dirección y que los estudiantes permanezcan dentro del centro hasta que la circunstancia “pueda ser contenida”. Por último, sugirieron que los adolescentes se retiren de las clases en grupo hacia “las respectivas paradas” o que intenten que “los vayan a buscar”.

“Reiteramos nuestro repudio a todas las situaciones vividas desde que han comenzado las clases, nos merecemos poder ir a estudiar tranquilos y sabiendo que estamos en un espacio seguro”, finalizaron.

Medidas inconclusas

Desde la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) no se prevé un paro, aunque, según afirmó a la diaria Camila Menchaca, integrante de la comisión directiva del sindicato, existe la posibilidad de que se tomen ciertas medidas desde el núcleo gremial del liceo Zorrilla, con quienes están trabajando sobre la situación, también para que la dirección del centro educativo “garantice algunos elementos”. De hecho, este lunes el núcleo tendrá una reunión con la directora y luego otra entre los propios integrantes del núcleo.

A su vez, puntualizó que este jueves ADES tendrá una asamblea, en el marco del paro del PIT-CNT, y allí se abordará la situación. Sin embargo, resaltó que no han podido “terminar de hacer la lectura” de los hechos y que los docentes del centro están “desbordados” con reuniones “casi permanentes”. Como las clases no se han suspendido, Menchaca dijo que eso afianza la dificultad de “tener tiempo” para desentrañar el tema.

En tanto, la dirigente subrayó que aún no hay información confirmada de que en los conflictos estén involucrados estudiantes del centro educativo. Al mismo tiempo, informó que “no todos los hechos están encadenados” y, por lo tanto, “hay tres o cuatro” situaciones de violencia que tienen lugar “en simultáneo”. Por otro lado, recordó que el año pasado el sindicato denunció que había “grupos que ingresaban al liceo y no eran parte”, y que, ante un contexto de violencias, pusieron sobre la mesa ciertas exigencias “para contener esta situación”, que aún no han sido resueltas y que también reclamaba el gremio, como contar con equipos multidisciplinarios y portería.

La bancada de diputados del Frente Amplio, por su parte, se reunirá este martes y tratará el tema. Según informó a la diaria la diputada Lilián Galán, “no se descarta” un llamado a sala, porque son “situaciones muy difíciles, muy complicadas”.

Luego de que los hechos de violencia tomaran estado público, no sólo en el Zorrilla sino también en los liceos 1 y 5, la Dirección General de Educación Secundaria informó en un comunicado que “siempre que existen enfrentamientos de cualquier índole, las direcciones realizan informaciones de urgencia que se remiten a Inspección Regional, a Inspección de Institutos y liceos y la Dirección General”.

En ese contexto, señalaron que las inspecciones junto a los equipos directivos de cada centro educativo “están actuando en territorio y trabajando en la protección de los estudiantes, siguiendo con lo establecido en el Estatuto del Estudiante y los protocolos vigentes”. En tanto, informaron que “cuando las situaciones son provocadas por personas ajenas al centro educativo, se realiza la denuncia policial correspondiente”.

Por último, hicieron referencia a que Secundaria cuenta con el Departamento Integral del Estudiante, que está compuesto por profesionales de distintos ámbitos, “quienes también intervienen oportunamente para recomponer el clima institucional, además de las acciones que se generan desde la institución afectada”.

La violencia juvenil es un problema grave. Tiene muchas causas, pero parte de ellas están en la educación. Cuando alguien se siente frustrado, inseguro o enojado y no puede expresarlo con palabras, es usual que acuda a la violencia. También por eso, ¡más transformación educativa! — Pablo da Silveira (@pdasilve) March 18, 2023

Una de las autoridades de la educación que se pronunciaron al respecto fue el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. En su cuenta de Twitter manifestó que “la violencia juvenil es un problema grave”. En ese sentido, aseguró, “tiene muchas causas, pero parte de ellas están en la educación”, y que “cuando alguien se siente frustrado, inseguro o enojado y no puede expresarlo con palabras, es usual que acuda a la violencia”. Para el ministro, por estas razones es necesaria “¡más transformación educativa!”.