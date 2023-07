Previo al envío del proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento, en la tarde de este viernes, la Intergremial de la Universidad de la República (Udelar) emitió un comunicado en el que denuncia que, a pesar de varios intentos, no tuvieron “ni siquiera una reunión de negociación” con presencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por eso, señalan que esta es una Rendición de Cuentas “sin negociación”.

La Intergremial sostiene que este año, luego de aprobado el pedido presupuestal por el Consejo Directivo Central de la Udelar, solicitaron el 30 de mayo una instancia de negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), pero recién fueron convocados a tales efectos el 20 junio. Y la instancia no tuvo buenos resultados: “Planteamos un documento con los cinco puntos de acuerdo entre la Universidad y sus gremios, que no pudimos abordar al no hacerse presente el MEF”, apunta el comunicado.

En esa misma instancia, solicitaron una nueva convocatoria de carácter “urgente”, a la que sí asistan las autoridades de Economía para poder cumplir con los plazos de negociación previos al envío del proyecto. Además, la Intergremial afirma que habían hecho este pedido al propio MEF durante la sesión del Consejo Superior de Negociación en el Sector Público el 23 de mayo.

Así las cosas, la Intergremial se ve “ante el inicio de una Rendición de Cuentas sin negociación”, lo mismo que les ocurrió en 2022 cuando en la negociación colectiva con el MTSS se les “indicó que el gobierno no tenía margen de negociación salarial, dado que el proyecto de presupuesto ya se había enviado al Parlamento, y que la negociación debía realizarse con anterioridad”. “Con sus hechos, el gobierno deja claro que los argumentos que utilizó en 2022 no eran más que una excusa para ejecutar su política de ajuste sin negociación”, sostiene el texto.

En ese marco, aseveró que los gremios de la Udelar están “comprometidos con encontrar caminos de negociación y acuerdo que permitan atender la situación salarial postergada y las necesidades imperiosas de la institución”, y afirmó que han cumplido “todos los pasos en tiempo y forma para que esa negociación pueda realizarse”.

Asimismo, sostuvo que “hasta el momento hemos tenido la negativa tácita por parte del gobierno para poder realizar una negociación tripartita en los plazos que el propio gobierno nos indicó en 2022” y que esperan que, “luego de la postergación presupuestal a la Udelar realizada en las últimas rendiciones de cuenta, este año el gobierno atienda las necesidades de la institución, sus estudiantes y trabajadores”.

Por último, la Intergremial aseguró que estará “alerta” respecto del contenido del proyecto presupuestal que el gobierno debe enviar este viernes y extendió una invitación a una conferencia de prensa el lunes 3 de julio a las 18.30, en la sede la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), ubicada en Frugoni 1415, “para informar sobre el contenido de la Rendición de Cuentas y los próximos pasos a seguir”.

La Intergremial está integrada por ADUR, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.