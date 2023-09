La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comenzó a canalizar parte de los planteos que surgieron desde asociaciones profesionales y colectivos autoconvocados de docentes, que reaccionaron frente al documento preliminar que plantea cambios curriculares para el bachillerato. En un vivo realizado el viernes desde su cuenta de Instagram, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, habló de las reuniones que mantuvo un día antes con las asociaciones de Economía, Contabilidad, Filosofía, Astronomía y Geografía, y valoró el fundamento de los planteos. En ese sentido, los diferenció de críticas “oportunistas” que “empiezan a panfletear temor” con los cambios curriculares, y aseguró que al menos parte de los planteos serán tenidos en cuenta cuando se apruebe el documento final.

En los últimos días también se difundió una carta de profesores de Educación Física que piden cambios en las propuestas del ente. En diálogo con la diaria, Alejandra Montano, vocera del colectivo, explicó que en el último tiempo se estaban organizando por otros temas, pero la propuesta curricular para bachillerato permitió que estuvieran en condiciones de emitir un pronunciamiento, que ya apoyaron más de 600 docentes de la asignatura.

En la nota, que fue distribuida en las Asambleas Técnico Docentes realizadas la semana pasada, se afirma que en la propuesta del Codicen para primer año de bachillerato la asignatura pierde una hora. En concreto, se propone la creación del curso Prácticas Corporales y Arte –que pueden tomar docentes de la asignatura–, con dos horas semanales, cuando actualmente Educación Física tiene tres horas. Al respecto, Montano explicó que si bien el actual Plan Reformulación 2006 fue aprobado con dos horas semanales para la asignatura en cuarto de liceo, posteriormente se agregó una tercera.

Según estima el colectivo de docentes, con esa reducción se perderán 4.400 horas al mes, lo que, según detalló Montano, implicaría la pérdida de entre 52 y 58 cargos docentes. Si bien señaló que las autoridades de la ANEP han mencionado que la asignatura gana horas porque se propone como optativa en el segundo año del bachillerato –en el que ahora no tiene presencia–, la vocera planteó que, según han manejado las mismas autoridades, no todas las optativas van a ofrecerse en todos los centros educativos. En ese sentido, dijo que todavía no está claro cómo se definirá esa oferta y que, hasta el momento, está cargada de incertidumbre, por lo que no se puede afirmar que la materia tendrá más horas.

Los profesores también se pronuncian sobre los cambios propuestos para UTU, donde hay un bachillerato en Educación Física y Deporte. Según sostienen, “se está desarmando una opción educativa que tiene un impacto social y formativo de mucha importancia”. Al respecto, indican que la propuesta del Codicen reduce la cantidad de horas del Taller de Deporte de 16 a diez horas semanales y, si bien se añaden tres horas de la asignatura Técnicas del Deporte, su “alcance se desconoce”, pero de todas formas “arroja un saldo neto negativo de tres horas” que representa “unas 1.200 horas al mes”.

El colectivo de profesores de Educación Física fundamenta que la asignatura es “un componente esencial para el crecimiento físico, mental y emocional” de los adolescentes y que, además de ser actividad física, también es interacción social. “A través del trabajo en equipo, la cooperación y la competencia amistosa, los estudiantes aprenden a comunicarse efectivamente, a tomar decisiones en grupo y a desarrollar habilidades de liderazgo. Está demostrado científicamente que la actividad física regular reduce el estrés, mejora y aumenta la capacidad de concentración. Esto repercute positivamente en el rendimiento académico en general, manteniendo mentes activas y dispuestas a aprender”, plantea la carta, que también propone que la asignatura tenga presencia en todos los años de bachillerato y, por lo tanto, aumentar la carga horaria.