El próximo sábado y domingo, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) llevará a cabo una segunda instancia de intercambio sobre género: en la Colonia de Vacaciones del sindicato tendrán lugar las Jornadas de Formación y Reflexión en Género, al igual que sucedió en 2020.

Son varios los temas a debatir: “La agenda de derechos, las violencias en ámbitos educativos o intrafamiliares, las masculinidades, entre otros tópicos”, dice la invitación al evento. A su vez, recibirán invitadas para exponer sobre las temáticas: Gabriela Sancho y Gabriela Bonilla, integrantes de la Internacional de la Educación, y Andrea Tuana, Mariana Echeverry y Andrés Jiménez, integrantes de la ONG El Paso.

Leticia Tellechea, integrante del Comité Ejecutivo de Fenapes y responsable de la Secretaría de Género, contó a la diaria que si bien han realizado “instancias puntuales” en las que abordan estos temas, esta jornada es la segunda “más grande, con diversos invitados y temáticas”, luego de la primera que hicieron en 2020.

“Tiene que ver con el posicionamiento de la Federación de trabajar la temática de género de forma transversal y de poner sobre la mesa la perspectiva de género en todo lo que atraviesa”, dijo Tellechea respecto del motivo para la realización de la Jornada. Narró, a su vez, que si bien el año pasado en el Congreso Extraordinario de Políticas Educativas trabajaron en la temática “de forma transversal” y previamente se abordó el género en vinculación con la educación, quedó pendiente trabajar varios temas en una jornada específica y con invitación abierta.

Por esa misma razón, señaló que trabajarán en las masculinidades para “que entiendan los compañeros que no es una cosa de mujeres para mujeres, sino que trabajar y abordar estos temas nos involucra a todas, todos y todes”. De acuerdo a Tellechea, si los varones integrantes de Fenapes “no se apropian y no se dan cuenta también de que el patriarcado los afecta a ellos y no sólo a las mujeres, no hay salida”.

Por otro lado, la responsable de Género subrayó que hasta el momento “hay mucha gente inscripta”, incluso de otros sindicatos y también sin afiliación a ninguno. “Realmente hay una respuesta muy buena, esperemos que el fin de semana se cumplan las expectativas”, señaló Tellechea. Por último, agregó que eligieron la Colonia de Vacaciones de Fenapes como espacio para la realización del congreso “para potenciar el lugar y porque ya nos saca un poco de Montevideo, para apostar a la convivencia durante ese fin de semana y cambiando de ambiente, que está bueno, sobre todo para pensar estas cosas tan movilizantes”.

Trabajo a potenciar

La realidad de otros sindicatos de la educación que trabajan los temas de género en América Latina, y la mercantilización en las políticas educativas vinculadas con “organizaciones religiosas que defienden la agenda antiderechos”, serán algunos de los ejes que aterrizarán las oradoras del exterior. Para Tellechea, justamente, esto se relaciona con que “el género atraviesa todo: la política, la economía, la religión”.

En cuanto a la participación de El Paso, la responsable de la Secretaría de Género explicó que se llevarán a cabo dos talleres: por un lado, sobre los “peligros” y “violencias” que viven los estudiantes y cómo abordarlos desde el colectivo docente; por otro, sobre masculinidades.

Tellechea también destacó que durante este año, en el marco del aniversario número 60 de Fenapes, la Comisión Nacional de Género trabajó “en un proyecto muy lindo que busca tratar de rescatar un poco la memoria de la Federación con perspectiva de género, a través de las compañeras que han estado, pero que ya hace años que no participan porque están jubiladas, y en su momento fueron parte activa de la Federación”.

En principio, no está ideado que se emita una resolución o un informe luego de que finalicen los dos días de intercambio. Aun así, Tellechea explicó que está pensado “grabar todo, para después poder editarlo y sacar algunos pasajes” en formato de videos cortos. Posteriormente, “la idea de la comisión es seguir trabajando en esto y en recuperar la voz de las mujeres”. Finalmente, hizo énfasis en que la temática de género se va a seguir “profundizando”: admitió que Fenapes comenzó “tarde” a trabajar en la perspectiva de género y, por tanto, “hay que potenciarlo y continuarlo”. El “cómo”, dijo, se definirá en el próximo Congreso y en sucesivas instancias de intercambio.