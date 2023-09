Tres son los ejes principales para los que la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) solicita al Parlamento 300 millones de pesos: más becas estudiantiles, más investigación y más carreras. Este lunes, una delegación de la universidad será recibida por la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda para intentar llegar a un acuerdo presupuestal en la Rendición de Cuentas.

Hasta el momento, Diputados aprobó un porcentaje muy menor de lo solicitado: 4 millones de pesos. En relación al presupuesto otorgado en la Rendición de Cuentas pasada, la UTEC pidió un incremento del 20,7%. Rodolfo Silveira, consejero de la universidad, explicó a la diaria que el presupuesto total de la UTEC representa tan solo 1% del presupuesto de la educación.

Por otro lado, esgrimió que con el presupuesto solicitado la idea es “mantener lo que realmente se ha construido en estos ocho años”. Para ello, aseguró que lo presupuestal “no puede quedar igual”, porque “el mundo cambia”.

Dentro del destino del presupuesto, se detuvo en los “docentes de alta calificación en el interior”, ya que apuestan a crear más de cincuenta cargos, “porque detectamos esa necesidad y tenemos problemas a resolver” con los recursos actuales. Asimismo, evidenció la necesidad de incrementar las “formaciones cortas, de alta demanda y empleabilidad”.

Uno de los planes de la UTEC es poder desarrollar nuevas carreras, evidenciadas por demanda del territorio, como la Licenciatura en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial en el norte del país. Sin embargo, aseguran que con el presupuesto actual no podrá cubrirse lo requerido, como tampoco la oferta educativa de las sedes de Melo y Minas, que se inauguraron recientemente, ni la aspiración a llegar a otros territorios, como Artigas.

En esa línea, Silveira señaló que “obviamente hay dineros vinculados al crecimiento y gastos, y después precisamos seguir apoyando estudiantes que hacen tareas y proyectos con el sector productivo, podemos llamarle becas”. En cuanto a las becas, el consejero manifestó que ocho millones tendrían el destino de “soporte estudiantil”. Según amplió, se trata de “diferentes tipos de ayuda que se adaptan a cada estudiante”, como para boletos o para alimentación. Por otro lado, resaltó que parte del presupuesto es para “mantener la estructura existente y potenciarla”.

Con lo votado para la institución en la Cámara de Diputados “hay que cambiar totalmente el diseño institucional y el plan estratégico, y eso va a impactar fuertemente sobre el desarrollo y formación en el interior del país”, manifestó Silveira.

Para el consejero, “en el fondo, es una decisión política”. Aseguró que desde la UTEC “siempre fuimos muy transparentes y estamos colaborando para que tengamos mejores ciudadanos, con mayores potencialidades en el interior, en zonas donde habitualmente la formación universitaria terciaria no estaba presente o colaborando en algunas de ellas”.

El recorrido

“La UTEC es bastante más que una oferta educativa”, aseguró Silveira. Es que, de acuerdo al consejero, la institución “es terciaria, universitaria, en lugares donde habitualmente esa oferta no existía, y esa fue la estrategia desde el comienzo, con un encare novedoso y bastante disruptivo en el modelo de aprendizaje basado en la resolución de proyectos y problemas”. En ese marco, afianzó que una de las características de la institución desde que se formó es “tratar de tener o aproximar soluciones inteligentes a problemáticas complejas, fundamentalmente ligadas a la revolución tecnológica que estamos viviendo a nivel mundial y que se mueve bastante más rápido que incluso nuestra capacidad de respuesta”.

Al mismo tiempo, esbozó que el desarrollo de la UTEC tiene el foco en la “equidad: no podemos seguir educando solo desde la capital y solo a quienes puedan llegar, tenemos que tratar de acercar la oferta educativa al territorio”, manifestó.

Desde 2014 hasta la fecha, la cantidad de estudiantes inscriptos creció considerablemente: de alrededor de 40 a más de 5.000 en los diferentes niveles, incluídos los posgrados. “Los números muestran que era una necesidad”, resaltó. Por otro lado, destacó que en cada lugar los trayectos educativos tienen “una fuerte integración con los gobiernos locales”, con vistas a generar oportunidades de inserción laboral. “No digo que solo formamos para eso, sino también para formar innovadores, con capacidad de enfrentar un futuro que es incierto, cambiante, ambiguo”, aclaró.

Por otro lado, puntualizó que la UTEC brinda 54 servicios científico tecnológicos, que cuenta con 34 empresas socias en diferentes actividades de la formación y que actualmente cada 15 estudiantes hay un docente, lo que permite “una relación docente-estudiante” en la que puedan conocerse y “saber cómo aprende” cada uno. Subrayó, asimismo, que 84% de esos estudiantes son la primera generación universitaria de su familia, y que 10% están becados.

“Claramente, si no hay un cambio en la decisión [presupuestal], el plan estratégico de la universidad cambia. Se puede decidir políticamente desinvertir en este tipo de cosas, porque no es solo no poner”, resumió el consejero.