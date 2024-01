La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) se mostró conforme con el resultado de la inscripción para el año lectivo 2024, aunque queda trabajo por delante para lograr que todos los niños estén anotados en una escuela. Olga de las Heras, titular del organismo, aseguró que, en el caso de las inscripciones a primaria, que tuvieron un período de inscripción que terminó el 22 de diciembre, se logró captar a 12.088 niños que ingresan en 2024 a primer año de escuela y cambiaron de centro educativo, ya sea porque provienen de la educación privada o de un jardín público que sólo abarca educación inicial.

No obstante, según dijo a VTV, al comparar la cifra con la cantidad de niños que egresaron el año pasado de la educación inicial –cerca de 13.600–, la jerarca observó una diferencia de 1.400 alumnos. Al respecto, aseguró que distintas divisiones de la DGEIP se encuentran trabajando para depurar los listados e identificar y localizar a las familias de esos niños, algo que se hará esta semana. Se apunta a que no quede ningún niño sin ser matriculado para el inicio del año lectivo, previsto para el 4 de marzo.

De las Heras manifestó que, en el caso de primer año de escuela, todavía quedan cupos en muchos centros educativos y relató que la DGEIP creó grupos en dos escuelas para atender la demanda de los padres. Según explicó, dicha demanda tiene que ver con la cercanía del centro, porque ya tienen otro hijo en la escuela, o “porque el prestigio de la escuela a veces es importante”.

En el caso de las inscripciones para la educación inicial, que después de un primer período en octubre fueron reabiertas en diciembre, en esta segunda instancia se logró captar a 3.200 niños que no se habían anotado inicialmente. En particular, De las Heras señaló que 1.715 de ellos son inscripciones para grupos de tres años, nivel que no es obligatorio. La titular de la DGEIP valoró que los “padres tomaron conciencia de la importancia de una escolarización temprana”.

Asimismo, aseguró que todavía quedan cupos, aulas y docentes para atender a más niños de esa edad, por lo que alentó a las familias que aún no lo hicieron a anotar a los niños de tres años en un centro educativo. En ese sentido, manifestó que la caída de la natalidad en el país se está sintiendo especialmente en los grupos de esa edad y por ello la DGEIP pretende “cubrir a todos los niños” del primer año de la educación inicial. Para ello, está trabajando en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, de forma de localizar a las familias que tienen niños de tres años y no están anotados en un centro educativo.

La jerarca sostuvo que todavía hay margen de inscribirse directamente en los centros educativos. En ese sentido, detalló que desde el 22 de febrero los maestros retornan a las escuelas a realizar trabajo administrativo y preparar el inicio de clases, por lo que se puede concurrir a partir de esa fecha a efectuar la inscripción.