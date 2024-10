De una manera similar a lo que ocurrió días atrás en los centros de UTU, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo denunció “censura” de las autoridades de Secundaria respecto al uso de las carteleras sindicales para difundir información del plebiscito de la seguridad social que transcurrirá el domingo, junto con las elecciones nacionales.

Según plantea ADES Montevideo en un comunicado, el sindicato envió a las casillas de correo de las direcciones liceales de la capital un afiche para colocar en las carteleras sindicales, con el objetivo de convocar a interesados a desarrollar tareas de militancia por el plebiscito el mismo domingo.

Al respecto, se fundamenta que lo solicitado se ampara en el Acta 90 de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), de diciembre de 2006, que estipula que “se facilitará la instalación de carteleras sindicales en los centros de estudio y todos los centros de ANEP, en un lugar accesible a los trabajadores en número suficiente”.

Sin embargo, el sindicato señala que, ante el pedido de colocación del afiche, las inspecciones de institutos y liceos de Secundaria impidieron su colocación. Según plantea el comunicado, como argumento se planteó que “no está autorizada la propaganda electoral en el centro educativo” y que “no puede haber carteles ni papeletas con contenido político-partidario en el liceo”. Al respecto, las inspecciones aseguraron que “hay una resolución jurídica al respecto” y desde ADES Montevideo cuestionaron que no se indique de qué resolución se trata.

“No vale la pena aclarar siquiera que este no es un plebiscito partidario; asimismo, que las carteleras tienen el contenido que el sindicato resuelve. Las inspectoras no pueden ser censoras de lo que corresponde o no colocar en la cartelera sindical”, plantea el comunicado. Además, recuerda que el plebiscito de la seguridad social es impulsado por el PIT-CNT y que “se vincula directamente a la vida laboral en relación con los aportes jubilatorios y jubilaciones” de los trabajadores, a los que el sindicato representa.

Según concluyen, se trata de una situación de censura e insisten con invitar a militar el domingo para la victoria del Sí en el mencionado plebiscito.